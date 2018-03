Tarotul (II). Origini, practică, acțiune benefică terapeutică. Horoscop

Horoscop Carl Gustav Jung, în cercetările lui mai puțin ortodoxe, căutând arhetipuri, a studiat și tarotul, pe lângă studiile aprofundate în astrologie. Dar nu atât simbolismul ezoteric al lamelor l-a surprins, ci cei care practicau tarotul. Subliniez, cei care practicau NUMAI tarotul, fără alte amestecături. Erau oameni liniștiți, blânzi, zâmbitori.





Horoscop Pe 16 martie s-au născut James Madison, Jerry Lewis, Bernardo Bertolucci, Georg Simon Ohm, Jules Cazaban, Gheorghe Storin, Horia Şerbănescu, Margareta Sterian.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Sabin Egipteanul, Papa, Roman, Anin şi Hristodul din Patmos.

Horoscop În „kalendar” fiind ajunul la la Sf.Alexie, pe seară, se leagă foarfecele ca să ai noroc şi sănătate! (Olteanu)

”Evenimentul Zilei” din 16 martie 1888 – prima vânzare a unui autoturism. Cumpărătorul a fost un anume Emile Roger din Paris, care a cumpărat o maşină care avea drept compustibil petrolul, de la nou construita fabrică Karl Benz.

Horoscop Vă spuneam ieri, dragi lupi, padawani și hobbiți că tarotul, oracolul, își are originea în anul 1781 la Paris. În acel an, în ziua echinocțiului de primăvară, Antoine Court de Gébelin, un mic nobil rentier, francmason și pastor hughenot, adică protestant, se duce la dulcea lui amantă ca s-o ia la un banchet masonic de echinocțiu. O găsește pe contesa X, împreună cu alte trei frumoase doamne jucând tarot. ”Erau așa de absorbite de parcă erau patru preotese ce săvârșeau un ritual obscur și important” observă Court de Gébelin. Francezii au imaginație, nu glumă, să ne amintim de Jules Verne și mai recent de Emmanuel Macron (sic) așa că Antoine Court de Gébelin, publică în vara anului 1781 al optulea volum din ”Le Monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne” în care spune: ”Trebuie să anunț că mai există o urmă din secretele și înțelepciunea Egiptului Antic, o carte care a scăpat flăcărilor care au devorat bibliotecile imense. O carte cu 78 de pagini, care se află în mâinile multora dintre noi, pe tot cuprinsul Europei. Teribila ”Carte al lui Toth” concentrată în simbolurile cărților de tarot. Credeți că mă joc cu credulitatea domniilor voastre? Ia luați un pachet de tarot și priviți cu atnție, cu multă atenție! Ce vedeți?”

Horoscop De ce Egiptul Antic? Așa era moda în anul acela, misterele egiptene erau discutate peste tot, sigur, de lumea bună.

Deci, dragi lupi, padawani și hobbiți, până în anul 1791 tarotul era un joc de cărți din categoria celor cu licitație, gen bridge, jucat mai de toată lumea, mai ales în Italia și Sudul Franței. Dacă doriți să aprofundați subiectul, nu am nimic împotrivă, vă recomand o lucrare excelentă scrisă în anul 2009, de către australianca Helen Farley: ”A Cultural History of Tarot”.

Horoscop În decursul vremii tarotului I s-a atribuit fel de fel de origini fantastice. Tarotul a fost inventat de țigani, nu, de nordici, nu este așa, indienii, brahmanii l-au inventat, nu aveți niciunul dreptate tarotul a fost inventat de Filippo Maria Visconti, Ducele de Milano din secolul XV.

În orice caz, a devenit principala unealtă a ”New Age”. Peste tot în lume există specialiști în tarot, care, pentru o sumă modică, vă pot interpreta cum au căzut cărțile, să vă răspundă la o întrebare.

Horoscop Există mai multe moduri de a a trage, a etala, cărțile de tarot. La școală, la Madrase Omar Khayyam, Julia, profesoara de tarot, foarte blândă și zâmbitoare, a numărat și demonstrat nu mai puțin decât 112 moduri de etalat cărțile. Personal, când am o problemă care mă obsedează, sau vreau să risipesc tensiunea psihică acumulată, etalez cărțile de tarot după metoda persană veche. Se pun cărțile pe patru coloane verticale fiecare coloană fiind terminată când apare o arcană majoră. Coloanele semnifică, de la stânga la dreapta, trecutul, prezentul, viitorul și problema de rezolvat. Arcana majoră dă calitatea respectivei coloane. O carte bună pentru învățat și practicat tarotul este ”Le Tarot des Bohémiens” o carte scrisă în anul 1911 de Papus, adică dr. Gérard Encausse. Sau ”The Definitive Tarot” a lui Bill Butler, din anul 1975. Le am în față, le-am scos din bibliotecă. Dar, orice pachet de tarot are niște instrucțiuni sumare. Pentru ceea ce vă invit să faceți nu este nevoie de altceva. De ce? Hai să vă spun o poveste, una scurtă…

Carl Gustav Jung, în cercetările lui mai puțin ortodoxe, căutând arhetipuri, a studiat și tarotul, pe lângă studiile aprofundate în astrologie. Dar nu atât simbolismul ezoteric al lamelor l-a surprins, ci cei care practicau tarotul. Subliniez, cei care practicau NUMAI tarotul, fără alte amestecături. Erau oameni liniștiți, blânzi, zâmbitori. Nicio femeie isterică, niciun bărbat agresiv. Jung a avut să decidă dacă tarotul dădea aceste calități pașnice, sau cei care erau echilibrați căutau, se îndreptau, erau în sincronicitate cu tarotul. A făcut niște chestionare, insistând pe evenimentele vieții persoanelor în cauză înainte să înceapă să folosescă tarotul. După ce a strâns câteva sute de chestionare de peste tot din Europa și America, Jung a tras concluzia că practica tarotului are o influență benefică terapeutică psihică.

Horosop El nu a găsit mecanismul exact, se mai caută și în ziua de astăzi, dar a explicat că, probabil, concentrare pe cărțile de tarot, încercarea de descifrare a simbolurilor, a figurilor și culorilor folosite în cărți este o decuplare de la tensiunea zilnică, de la problemele și necazurile cotidiene. Cred că se folosesc alte zone ale creierului, să nu râdeți de mine, am făcut doar o supoziție, încheie scrisoarea Carl Gustav Jung.

Horoscop Să nu râdeți de mine, dar eu m-am oprit la Tarot de Marseilles. Etalez după metoda persană veche și mă tot minunez. De ce Spânzuratului i se spune spânzurat, că mai mult se sprijină pe pământ, nu este spânzurat, iar culorile nu sunt deloc tragice. Și tot așa mă minunez de fiecare lamă și mă deconectez de la necazurile mele, pentru că un pustnic în rodaj are cel puțin la fel de multe probleme ca orice persoană care trăiește într-un oraș mare. După zece minute de tarot sunt gata pentru alte ncazuri… este o terapie la îndemâna oricui, dar cu măsură și trebuie să vă alegeți cu grijă pachetul care vă reprezintă, tarotul cu care sunteți în sincronicitate, după spusele lui CGJ! Bun, este o terapie statistică, nu merge chiar la toată lumea, pentru că… o să vă spun altă dată!

Nu cred că s-au făcut filme cu subiecte legate de tarot, aș putea să scriu un scenariu nec plus ultra, dar cine mai vrea astăzi filme de succes? Bună întrebare!

Așa că o să mă uit în filmoteca mea, un film, sau un serial, ceva ce nu am văzut, sau ceva care mi-ar place să revăd. După care o să citesc ceva, poate despre I Ching, alt subiect interesant, o să-l abordăm odată repede și superficial, numai așa se poate face într-un articol de ziar, doar mâine este o altă zi!

⃰ ⃰ ⃰

horoscop

BERBEC O zi placută, poate pentru ca ziua se măreşte. Se pare că şi promisiunile primăverii sunt relativ aproape. Astăzi, nu este bine să faci declaraţii complicate, ba nici să deveniţi cu toții prea comunicativi şi sentimentali. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai citit în ultimul timp. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune de departe. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. La serviciu sau în societate încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renuntind la strategia, puţin recomandată, mai ales astăzi : "totul sau nimic" ! Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci in continuare in jocul tău amoros. Pentru că, se pare, obişnuinţa esre o a doua natură.

horoscop

TAUR Ca burghezul lui Moliere toată viaţa ai vorbit în proză. O zi foarte potrivita ca sa iei initiative curajoase, atat in domeniul tau de activitate, cat mai ales in relaţiile tale sentimentale. Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calităţi poetice, dacă dai dovada de abilitate si nu vorbeşti prea mult! Dar atenţie, nu tot românul este poet! Şi ca burghezul lui Moliere o să constaţi că toată viaţa ai vorbit în proză. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Azi ai chef sa manânci ceva special. In lipsa unor alte satisfactii, dar nu te păcăli singur ca poţi sa slăbeşti mancând mult şi dulce! Mai bine du-te într-o sală şi fă puţin sport, pentru că afară nu este încă timp frumos să alergi într-un parc. Şi oricum, eşti prea comod ca să înfrunţi umezeala şi frigul încă prezent.

horoscop

GEMENI Nu te repezi, din nou, să faci promisiuni. Şi, mai ales nu cataloga oamenii şi faptele. Este o activitate păguboasă pentru tine din care te alegi cu o imagine distorsionată asupra realităţii. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă – nu este bine să încremeneşti în poză. Trebuie să ştii cel mai bine acest lucru, doar eşti ca argintul viu. Mercurul este metalul zodiei! Dar uneori uiţi lucrul acesta, mai ales dacă anturajul este obtuz şi mediocru. 16 martie este o zi benefica semării hârtiilor, contractelor, finalizarii întelegerilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă sau de negociere. Măcar un „addendum”, acolo! Şi aceasta chiar dacă patronul tău ceresc, Mercur, este retrograd în Berbec şi supărat rău. Întelegerile trecute trebuie mereu reînnoite, atât în afaceri cât si in dragoste, altfel partenerii işi cam "uita obligaţiile" ! Apoi, vineri este o zi când toată lumea este sub presiunea gândului că „iar nu am făcut nimic săptămâna asta”, aşa că ceva trebuie să faci!

Pagina 1 din 2 12