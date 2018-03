Tarotul. Istoria adevărată, practică și influența terapeutică. Horoscop

Horoscop De pe la jumătatea anilor 90’ a apărut un fenomen ciudat: amestecarea astrologiei cu clarviziunea, tarotul, numerologia, runele, tehnici și mistici orientale etc. Fenomenul s-a declanșat mai întîi în revistele franțuzești cele cu ”Horoscope”. Apoi s-a răspândit rapid peste ocean. Britanicii au fost mai conservatori, țin minte cât de scandalizat era Jonathan Cainer: ”Ce mai este și prostia asta, se amestecă astrologia cu numerologia și clarviziunea, parcă ar amesteca literatura cu farmacia și mineritul. Fiecare disciplină are metoda ei, nu se amestecă, nu se înșiră una după alta!”





15 martie, joi

Pe 15 martie s-au născut: Andrew Jackson, Emil Adolf von Behring, Phillippe DeBroca, Jacques Hustin, Ion Grigorescu, Ghica Pantazi, Ioan Andone.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Agapie, Plisie şi Timolau.

Tradiţional, în „Kalendar", adică în calendarul popular, pe 15 martie, se spune că este Sfântul Cristofor, cel care era cu cap de câine. Evident, o calchiere după Misterele Egiptene, a temutului zeu Anubis, care pe lângă tărâmul morţilor mai era stăpân peste fulgere, probabil vreo arma radiantă de tip „vajroli", după cum le denumeau indienii. Ori, în popor, „Sf. Cristofor se ţine pentru că este rău de trăsnete, fulgere şi grindină" (Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 153).

La 15 martie 44, înainte de Hristos, Iulius Caesar este asasinat. Unii istorici spun că figura centrală, dar tragică, a evenimentului a fost Marcus Junius Brutus cel Tânăr, care, împotriva propriului interes, a complotat împotriva posibilului lui tată, pentru interesul general al republicii. Cel puţin aşa credea el. Fapt care, până la urmă, a distrus republica şi a adus un dictator şi mai mare: pe împăratul Augustus. Un act politic bazat pe un asasinat duce întotdeauna în infern. Rhamnusia, zeiţa Nemesis, nu iartă niciodată - să ne temem de ea, pentru că avem de ce!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, de pe la jumătatea anilor 90' a apărut un fenomen ciudat: amestecarea astrologiei cu clarviziunea, tarotul, numerologia, runele, tehnici și mistici orientale etc. Fenomenul s-a declanșat mai întîi în revistele franțuzești, cele cu "Horoscope". Apoi s-a răspândit rapid peste ocean. Britanicii au fost mai conservatori, țin minte cât de scandalizat era Jonathan Cainer: "Ce mai este și prostia asta, se amestecă astrologia cu numerologia și clarviziunea, parcă ar amesteca literatura cu farmacia și mineritul. Fiecare disciplină are metoda ei, nu se amestecă, nu se completează, nu se înșiră!" Tot el găsea și explicația, este și în "Daily Mail": "Este o tehnică de vânzare! Amestecul acesta împotriva naturii aduce clienți mai mulți, trebuie să te "lovești" cu ceva, din toată amestecătura asta. Revistele acelea, care pe jumătate sunt reclame și oferte de "ghicit"!

De acord cu prietenul meu, plecat prematur în cer ca să verifice dacă zodiacul este tropical, sau sideral. Mai este o problemă pe care am observat-o în străinătate, dar și în România. Astrologii de astăzi nu mai învață astrologie, nu mai au timp, trebuie să facă bani, de aceea o inventează! Și o amestecă, ca să umple golurile de informație, cu numerologia, tarotul, runele, sau clarviziunea. Ca să nu mai vorbim despre zodiacele inventate. Sau despre I Ching, care este, însă, un lucru foarte serios.

Așa că, dacă o da bunul Dumnezeu, o să vă spun ceea ce știu și am învățat la școală despre aceste discipline, numite pe timpuri științele secrete, dar să știți că pentru foarte marea majoritate a celor pe care îi vedeți la tv astrologind au rămas, în continuare, niște secrete.

Să începem cu TAROTUL. Am cam un diplomat mare Samsonite plin cu pachete de cărți de tarot. Peste cincizeci, de toate formele și dimensiunile. Sunt și rotunde, sau de forma unor inimi. Unele sunt adevărate opere de artă. De carton, plastic, plastifiate. Le-am cumpărat de pe unde am călătorit. Altele le-am procurat prin intermediul binevoitor al lui ”Nautilus” care mi le-a comandat la ”Lo Scarabeo” în Italia. La prețul de catalog al italienilor transformat în lei la cursul zilei. Frumos din partea lor!

Toate aceste pachete de cărți au ceva în comun, sunt în număr de 78. Pachetul de cărți obișnuit, de 52 cărți la care se mai adaugă un rând de ”cavaleri” încă 4, deci și 22 de ”arcane majore”. În total 78 de ”lame”. Dar eu folosesc aproape numai Tarotul de Marsillia, o să vă explic de ce.

Tarotul, așa cum este astăzi, are o dată surprinzător de recentă: anul 1781, din Parisul suprasaturat de organizații secrete și cluburi foarte particulare. Multe dintre aceste cluburi aveau pretenții oculte, amestecând magia cu politica. Un amestec de masonerie, iacobini, rosicrucieni, teosofiști, mesmerieni, swedenborgieni, martiniști, hermetici etc.

Se poate spune, după cum arăta Isaiah Berlin, că apăruse curentul ”contra-raționalist”, dar un curent anti-dictatorial și anti-clerical, bazat și pe gândirea de tip magic, cel mai liberal mod de gândire, premergătoare gândirii religioase, sau științifice.

Trebuie să răspund multora dintre domniile voastre. O întrebare comună mi-ați pus-o, ca să folosesc stilul lui Yoda. Articolul "Epidemii, pandemii, obligativitatea vaccinurilor și profiturile Big Pharma" pe care l-am anunțat că o să-l public în Conexiuni se pare că este o încercarea majoră pentru mine. Am primit un material enorm, extrem de multe informații. Multe denunțuri, pâre, Doamne ce se mănâncă între ei pentru un pumn de dolari! Articolul era scris și mă pregăteam să-l public pe 7 martie. L-am mai citit odată. Atunci s-a petrecut ceva, care demonstrează ca încă am "baraka". Bunul Dumnezeu m-a luminat, mi-am dat seama că de 50 de ani de când a izbucnit scandalul cu vaccinurile, cu medicamentele, în general, problema se pune mereu la fel. În mod greșit! M-au blocat la mantinelă siniștrii agenți ai Big Pharma cu volumul enorm de informații? Pe cine, pe mine, un amărât, un neica-nimeni, un sărac, un pustnic ciudat cu opt căței? Așa că am scris peste ocean, la niște tipi care au condus lumea și care mă răsfață cu titlul de prieten. Ei știu, o să știu și eu când o să primesc răspunsul și o să știți și domniile voastre! Puțintică răbdare, vorba lui Caragiale!

Iarăși este miezul nopții și nu am apucat să vă scriu tot ceea ce doream. O să continui mâine articolul despre tarot, am multe să vă spun, este ceva important, folositor pentru domniile voastre, dar mâine, pentru că este o altă zi!

⃰ ⃰ ⃰

BERBEC Dimineaţa poate că o să ai nevoie de puţin ajutor. Joi, ziua lui Jupiter, 15 martie, este pentru tine o perioada buna şi chiar plăcută. Sigur, statistic vorbind că doar nu toţi Berbecii o să aibă aceiaşi soartă. Astrologia nu este o filozofie comunistă, ba din contră! Mijlocul zilei este o perioadă activă, cu toţi Berbecii puşi pe cheltuieli şi tratamente de întreţinere, cu orice preţ. S-ar pute să fie catarsisul de care ai nevoie în lumea asta oarecum anapoda. Am uitat să spun că dimineaţa poate că o să ai nevoie de puţin ajutor ca să găseşti ceva în propria casă. Sănătatea este bună, atenţie la durerile de cap şi la pierderea de energie. Simţi nevoia de solitudine, de atingere a divinului şi treci pragul templului, fie că se numeşte biserică, sinagogă sau moschee. Banii sunt bine aspectati, totuşi atenţie la cheltuielile un pic exagerate. Să ştii că lumea continuă şi după mâine, şi mâine ai nevoie din nou de bani, cu sau fără criză.

TAUR Ai o perioadă echilibrată şi liniştită. O zi bună. La serviciu este o perioadă calmă fară prea mult de lucru. Aspectele benefice sunt in cumpană astăzi cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar placută! Astăzi, la serviciu, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. Un zâmbet cu subânţeles este mult mai indicat. Toată lumea şi deci şi o bună parte dintre nativii din Taur, este convertită la religia cumpărăturilor de primăvară. Ca să nu rămâi în contemplare sau meditaţie la poarta nouă, este bine să-ţi faci un plan amănunţit din timp. Amintirile nu-ţi dau pace si nu este o idee rea sa le aşterni pe hartie, sau sa deschizi un nou fişier, cum se face acum, in epoca electronicii. Pe seară o veste despre o excursie şi ceva petreceri. Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te speteşti cu munca în ultima perioadă de timp. Oferă-ţi puţină relaxare.

GEMENI Nu te da mare în probleme pe care nu le ştii. O zi de joi în care nu te simţi chiar extraordinar, dar cu puţin bun simţ si refuzând problemele, o s-o scoţi la capăt! Cum să refuzi problemele? Simplu, invaţă sa spui, NU! Nu, nu ştiu, nu pot, nu mă duce capul! Nu te da mare în probleme pe care nu le ştii. Ai prostul obicei să „abureşti" oamenii adică să vorbeşti pe lângă subiect. Dacă eşti politician este OK, dar ce te faci dacă eşti un simplu salariat. Asta se numeşte incompetenţă, domnule! Jupiter este retrograd, singura planetă, din fericire, aşa că poţi să ai o mulţime de ocazii de care să-ţi fie ciudă, dacă nu ruşine mai târziu. Gafele, domnule! Configuratia astrologica iti indică sa nu te repezi să tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru că lucrurile se vor lamuri. Puţintică răbdare, domnule! Pe seară, îţi place din nou să monopolizezi atenţia anturajului şi să intri într-un vîrtej de aventuri din cele mai interesante. Te aşteapta o perioadă grea şi obositoare de petreceri şi nopţi nedormite în perioada pascală, nu este foarte departe.

