Horoscop Semne bune anul are, am văzut Carul Anului Nou! │ Horoscopul lui Dom’ Profesor

1,2 ianuarie 2018

Horoscop Tradiţional, pe 1 ianuarie, Sf. Vasile cel Mare. Om bun şi suflet mare acest episcop al Cesareei din Capadocia. Şi miluit de Dumnezeu cu puterea cunoşterii şi izvor de teologie. Pe 2 ianuarie este Sf. Silvestru. Mare şi interesantă figură teologică, acest episcop al Romei! Şi câte taine şi interpretări ascunde legenda vieţii lui!

Horoscop Pe undeva, prin vasta sa operă, Vasile cel Mare a spus: „fericiţi sunt cei care ajută şi iubesc pe aproapele lor că drepţi se vor numi şi vor sta la dreapta Domnului. Iară cei care iubesc şi au grijă de animalele lor, cai, vite, turme, căţei, pisici, apoi aceia blânzi se vor numi şi vor sta în Inima Domnului”.

Horoscop Sunt multe obiceiurile folclorice în această perioadă. Suntem urmaşii unei culturi de agricultori şi păstori, care, odată cu venirea sezonului rece, nu mai aveau ce să muncească mare lucru. Se adăposteau în satele întărite cu palisade și acolo erau în siguranță. Aşa că sărbătorile se ţineau lanţ. Mai este un motiv, foarte material. Proviziile nu rezistau la infinit, că nu aveau congelatoare, iar sărăriile şi peşterile cu gheaţă unde păstrau unii ţărani mai isteţi cărnurile afumate, sau oalele cu carne la untură, nu le permiteau păstrarea lor foarte mult timp. Aşa că mâncarea trebuia consumată! Şi cum se poate mai bine decât la o sărbătoare, la o petrecere!

Horoscop Cei mai năpăstuiţi de soartă veneau să ceară de ale gurii la cei mai harnici, mai avuţi. În timp cerşetoria a devenit rituală, apoi a îmbrăcat motive creştine. Pluguşorul, Sorcova, Siva, Mascaţii, Turca, Capra etc etc sunt dovezi vii ale inventivităţii celor care erau în nevoie. Nevoia este cel mai bun învăţător!

Horoscop Dar aceste obiceiuri ne țin uniți, sunt ale noastre. Vedeți domniile voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți, un popor se caracterizează prin obiceiurile sale. Folclor, dacă vreți. Sărbători, obiceiuri culinare, modul de a te îmbrăca, ceea ce consumi, ceea ce îți place, ceea ce nu îți place, cultura, produsele culturale și de artă. Până prin anii 60 ai secolului trecut, era o unitate a poporului român. Apoi, s-a ales praful de unitatea poporului. În ultimii 28 de ani pot să spun că s-a ale praful parfului, globalizarea ne distruge încet-încet, ca un cancer. De ce sunt împotriva globalizării? Simplu, un popopr unitar o duce mult mai bine, cu obiceiuri proprii, marfa necesară pentru aceste obiceiuri produsă tot de localnici, pentru că obiceiul respectiv este numai în țara aceea, nu rentează ca marii producători să facă șorici, de exemplu. Ați văzut șorici la supermarketuri? Dacă nu ar exista marii comerciați străini, banul s-ar învârti aici, în țară, de la producătorii locali la consumatorii locali. Toată lumea ar fi fericită, iar cel mai fericit ar fi statul, pentru că taxele și impozitele cuprinse în marfa și serviciile consumate de popor nu s-ar înstrăina cum se face acum, ci ar rămâne în țară, pentru sănătate, armată, învățământ, cultură etc.

Horoscop Vă spuneam acestea, pentru că iată, Domnul fie lăudat, am văzut Carul Anului Nou! Și nu unu, ci două! Aici, în Drajna, în Prahova submontană, areal vechi, unde istoria este prezentă într-un amestec tainic al trecutului, viitorului și prezentului. Castrul roman, Rumi Dava, drumul invaziilor care îmi trece pe sub fereastră, și încă ceva misterios și valoros ascuns într-o peșteră, în munte...

Horoscop Pe 31 decembrie m-am repezit până în Vălenii de Munte pentru mici cumpărături de completare pentru cățeii mei, recompense și un menu de Anul Nou format din pipote, inimioare și ficăței de pui. Plus câte un ou fiert. Odată este Anul Nou!

Horoscop Când, după o curbă, ce să vezi! Un Car al Anului Nou, așa cum mai văzusem numai în copilărie, în Sud, la Vasilați și Gălbinași, unde erau ceilalți bunici ai mei, părinții tatălui meu. Un car extraordinar, cu brad, împodobit ca în poveste, tras de doi boi albi, de unde au făcut rost, Dumnezeu știe, cu panglici tricolore și o mie de sclipiciuri. Boii aveau coronițe și o icoană între coarne, cum spunea bunul preot Simeon Florea Marian că era obiceiul la români. Carul era condus de doi mascați, iar în jur erau o droaie de capre, urâți, mascați, turci, pocnitori din bice de cânepă cu șapte cozi. Cam patruzeci de flăcăi. M-am oprit și le-am dat 10 lei, apoi mi-am făcut cruce. Ce te miri, dom profesor, am auzit o voce din spatele meu. Era părintele Bogdan din Făget, în civil, ieșise la pensie anul acesta. Dar, lămuriți-mă, poate un preot să iasă la pensie? Binecuvântează părinte, am spus și l-am lămurit că m-am mirat că se mai țin obiceiurile atât de strict și de corect. Părintele Bogdan a râs și a spus: dom profesor, de șapte ani ești în pustnicia în care te-ai băgat singur. Fără televizor, fără nimic. Bine că l-ai avut pe protosinghelul Cristian sprijin și cu cine să mai schimbi o vorbă. Aud că l-au ales stareț, nu cred că o să mai vină așa de des pe aici. Nu mai știi de popor. Eu știu, sunt mereu în mijlocul lui. Mulți sunt nemulțumiți, mulți vor altceva, le ajunge democrația, s-au săturat de minciuni și hoții. Și ei fură, cum să nu, doar mi se spovedesc, dar o fac cu neplăcere, pentru că așa fac toți. Nu le place, se întorc la vechea viață, la obiceiurile noastre de demult.

Horoscop Când am văzut și al doilea car, de data asta tras de doi cai albi, frumoși tare, am înțeles că părintele Bogdan avea dreptate, el știe. Nu era o excepție - obiceiurile, folclorul revine, România, încet-încet se regenerează ca după o boală grea și lungă. Semne bune anul are, am văzut Carul Anului Nou, poate românii vor redeveni români, așa mai este o șansă pentru România, Grădina Maicii Domnului. Se poate trăi bine în România, cu toții, bogătașii pot rămâne la fel de bogați, dar și sărăcii pot avea un trai decent, dacă toți banii rămân în țară, nu iau calea străinătății.

Haideți, dragi lupi, padawani și hobbiți, să devină o regulă. Nu să facem România Mare, că nu este America, ci să redăm România românilor, să ne recucerim țara ocupată și prăduită de străini. Mai întâi asta, apoi putem visa și la România în granițele ei firești…