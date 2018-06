Pregătiri pentru solstițiul de vară. O interpretare a vizitei onorabilului domn Eduard Hellvig în Serbia. Horoscop

Horoscop Una dintre cele mai lungi zile ale anului, când lumina triumfă evident asupra întunericului. Se apropie solstițiul de vară, reper astrologic important, când Soarele părăseşte convenţional Gemenii şi intră în Rac. Dacă de la echinocţiul de primăvară până la solstiţiul de vară prevaleză elementul aer, cu toate ipostazele tradiţionale şi magice, după solstiţiu îşi intră în drepturi elementul foc, până la echinocţiul de toamnă.





Horoscop Pe 20 iunie s-au născut Jean Marie Le Pen, Errol Flynn, Lionel Richie, Olympia Dukakis, Jacques Offenbach, Martin Landau, Nicole Kidman, Cyndi Lauper, Radu Gabrea, Aurel Barabga, Michaela Botez, Petre Gheorghiu.

Horoscop Pe 20 iunie, în calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii Metodie şi Calist.

Horoscop La ora 14:07:07, mâine, joi, 21 iunie, este solstiţiul de vară. (Sursă Observatorul Amiral Urseanu, calcule dr. Harald Alexandrescu). Începe vara. Soarele trece, în mod convenţional, din zodia Gemenilor în cea a Racului. În „mod convenţional” pentru că de fapt, real, Soarele se află în constelaţia Taurului şi probabil că va intra în constelaţia Gemenilor pe 23-24 poate chiar 26 iunie.

Horoscop Odată şi odată o să mai vorbim, de fapt vorbim mereu, despre zodii şi constelaţii, care, pentru Numele lui Dumnezeu, NU sunt acelaşi lucru!

Horoscop 20 iunie, o zi de pauză în sărbătorile solstiţiului de vară.

Acum două-trei mii de ani se aşteptau la sanctuar reprezentanţii tuturor triburilor, din toate colţurile ţării. Sanctuar? Nu, nu era Sarmis-e-ketusa. Undeva, în Dacia, din fericire secrete mari şi grele ţin încă o naţie întreagă să nu fie spurcată şi spulberată de străini răuvoitori!

Dar dacii veneau, se apropiau, iată-i în depărtare! Războinici puternici şi femei frumoase, mândria unei rase nobile, legendare. „Cei mai drepţi şi mai viteji!” Îndeplineau un ritual vechi de când lumea, de la strămoşii agatârşi. Nu mai ştiau exact toate vorbele şi gesturile, tot ritualul, dar de petrecut, petreceau!

Horoscop Noaptea solstiţiului de vară era dedicată spiritelor focului. Nimeni nu dormea, toată lumea stătea pe lângă imense focuri de tabără, pentru că cine vedea primul răsăritul de soare în ziua solstiţiului de vară, acela era norocos tot anul şi era cinstit şi admirat de toată lumea.

Se spuneau poveşti vechi de la strămoşi, se cânta, se dansa, se mâncau fripturi delicioase făcute la proţap, se bea vin adevărat şi se legau prietenii.

Când sta să se facă de ziuă, Marele Preot şi sacerdoţii aducea Colţii. Imenşi, înfiorători, de nedescris... Colţii de lapte ai Lupului Şchiop, după chipul căruia se făceau steagurile dacice.

Horoscop Legenda spune că Lupul Şchiop şi-a pierdut toţi dinţii de lapte - şi colţii! Apoi i-au crescut alţii, din aur. Aurul dacic, aurul nostru atât de râvnit de străini, de mii de ani până acum şi poate încă mii de ani de acum înainte.

Dar, după cum deja ştiţi, Lupul Şchiop putea să vorbească cu oamenii. Când a văzut că i-au crescut colţi de aur, a zâmbit cum numai un Lup de Foc ştie să zâmbească şi a spus: „Este un semn de la zei. Aurul sunteţi voi, dragii mei, voi, femeile frumoase şi bărbaţii puternici, sunt copiii inteligenţi şi bunicii înţelepţi! Pe voi vă doresc străinii. Să nu vă lăsaţi, cum nu o să las eu să mi se scoată colţii”

Şi a dispărut într-un vârtej spaţiu-timp, chemat de zei să muşte de inimă pe netrebnici, trădători de ţară şi nenorociţi.

Horoscop Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi? Ce avem cel mai bun în ţara noastră sunt oamenii! Nu aurul, nu argintul, nu pădurile, nu ogoarele nesfârşite, apele de cristal şi munţii ce ascund metale ciudate, sau marea cea mare! De aceea se spune că romanii au luat cu ei o parte din daci, turcii cereau sute de copii ca să fie ai lor, iar acum milioane sunt atraşi în ţări depărtate cu promisiuni de aur, lapte şi miere, cu o seducţie perversă, cu zâmbetul pe buze, dar cu gânduri ascunse, de alţi străini, pe care lumea nu mai poate să-i încapă.

Dar, este important solstiţiul de vară. La acea oră, precis, repet, mâine, joi, 21 iunie ora 14:07:06 puneţi-vă în gând o dorinţă şi uitaţi-vă printre gene la Soare. Merge şi cu ochelari fumurii...

Horoscop Ziua solstiţiului era considerată cea mai mare sărbătoare europeană, în timpurile demult apuse. Lucrurile se uită, pentru că nu mai trăieşte nimeni care să ne spună povestea lor, sau nu se mai doreşte – şi aşa din puternica religie naturală a Marilor Zei şi a Primilor Strămoşi nu a mai rămas nimic, doar clovneriile de la Stonehenge şi închipuirile din romane.

Asta pentru presă, pentru că apele line sunt adânci şi mai sunt câţiva care încă ştiu. Majoritatea, însă, nu mai ştie! Oamenii nu mai ştiu de unde vin, dar, cu siguranţă, europenii nu sunt semiţi! Mă tem că noi ne tragem din... chiar din Europa, nu am venit aici de nicăieri! Alţii au venit peste noi, dar nu mă supăr! Este loc pentru toată lumea, sigur, dacă noii veniți sunt harnici, cinstiţi şi drepţi.

Doar Marele Zeu Pan, Primul Zeu, ne zâmbeşte enigmatic din mitologia greco-romană. El ştie!

Horoscop Mă grăbesc să plec spre Kogaionon, cel adevărat, nu cel pentru artişti şi turişti, unde sunt aşteptat de cei câțiva care știu, unii veniți de foarte departe, ca în fiecare an şi zorile solstiţiului trebuie să mă prindă acolo. Poate să plouă cu bolovani, eu trebuie să fiu acolo! O să vă povestesc mâine, sau mâine după mâine despre tot felul de pilde și istorii, cu Nastratin Hogea, despre astrologie şi Tibet, despre Lupul Şchiop şi zâne... avem timp! Acum nu mai este timpul istorisirilor, ci al faptei, pentru că mâine este o zi, mereu este o zi, în care ar fi trebuit să fim români liberi!

Horoscop O să fiu scurt, pentru că mă grăbesc, dar tot o să răspund celor, nu puțini la număr, care mă întreabă de vizita onorabilului domn Eduard Hellvig în Serbia. Pentru un diplomat și lucrător de comerț internațional ceea ce s-a întâmplat nu are niciun secret. Șeful SRI s-a dus în Serbia cu o cerere care a fost refuzată. Sau, nu! Putem specula că solicitarea îl privea pe generalul Florian Coldea. Iscusitul domn Eduard Hellvig putea să nu se deplaseze, știa că așa va fi, dar a făcut-o la indicații superioare și ca să demonstreze că își face ordine în casa lui și că nu va lăsa pe nimeni să facă altfel. Orice ”director de operațiuni” și generalul Coldea avea această poziție, are un plan ”B” de supraviețuire, care înseamnă un ”sanctuar” un grup influent de susținere și resurse financiare confortabile. Președintele sârb Aleksandar Vucic abordează subiecte, care, cu siguranță nu erau de competența șefului SRI. Abordarea este negativă, sârbul spune că va rămâne în continuare în sfera Rusiei – adică, suntem din lumi diferite, nu te pot ajuta. Președintele sârb transmite celor care l-au trimis pe șeful SRI, ca să nu fie niciun echivoc, refuzul lui public. Sau nu, se salvează aparențele și suveranitatea. Viitorul ne va demonstra care dintre variante este cea corectă. Dacă ar fi să pariez, aș paria pe refuz! Sau întâlnirea cu președintele sârb a fost o acoperire pentru întâlnirea secretă dintre șeful SRI și generalul Coldea!

Horoscop Pare puțin complicat, dar în limbajul diplomatic, dacă primeai ”salutări călduroase” însemna ”arzăte-ar focul!”. Sau ”vă rog să primiți o invitație respectuoasă la un ceai, în amintirea cooperării noastre fructoase” însemna ”te-aș otrăvi, nu am uitat ce mi-ai făcut!”. ”Diplomații sunt politicoși, civilizați și cu zâmbetul pe buze, dar întotdeauna țin la spate un cuțit foarte lung!” spunea zâmbind Talleyrand, Ministrul de Externe al lui Napoleon, unul dintre cei mai inteligenți și abili din guvernul de pe atunci, dar corupt și venal - dintre politicienii Franței și ai lumii.

Horoscop Cred că o s-o iau pe Kogaionon și pe cățelușa Miki, puțină mișcare nu îi strică, s-a cam îngrășat și apoi nu a mai fost de mult timp în pădure. Mâine este solstițiul de vară, dar este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Zi indicată pentru cumpărături sau achiziţii. Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte slab aspectat din Fecioară. Seară plăcută, poate o veste bună. O calatorie sau o deplasare, pentru un oarecare procent dintre Berbeci. Nimic din ce a fost nu mai este, dar viitorul este plin de speranţe. Trebuie sa te folosesti de bagajul de informatii din trecut ca sa rezolvi o situatie prezenta. Nu ai liniste pentru că eşti in urmă cu multe treburi. Fă-ţi un plan, cere ajutor! Drept pentru care te vaiti pe la toata lumea în această zi glorioasă de vară, una dintre cele mai lungi zile. Atenţie, chiar nu merită!

