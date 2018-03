Personalitatea muzical-vibrațională a României. România: cea mai ridicată creștere a solicitărilor de azil din UE. Horoscop

Horoscop Lipsa sincronicității naționale prin alinierea la vibrația-muzică de flux principal, lipsa difuzării piesei muzicale care sincronizează românii are ca scop dezbinarea românilor. Piesa muzicală care îi pune la același diapazon pe români este Rapsodia Română, nr. 1, opus 11, în La major, opera genială a lui Enescu.





Horoscop Pe 23 martie s-au născut: Akira Kurosawa, Pierre Simon Laplace, Werner von Braun, Joan Crawford, Erich Fromm, Geo Barton, Mircea Vintilă, Radu Lupan.

Horoscop În calendarul creştin ortodox sunt două sute de Sfinţi: Nicon şi cei 199 de ucenici ai lui. Nimic în ”Kalendarul” vechi, cel, poate, de la geto-daci.

Horoscop „Evenimentul Zilei” din 23 martie 1925 – În Statele Unite, într-un stat din Sud, statul Tennessee, se interzice prin lege predarea în şcoli a teoriei evoluţiei a lui Darwin. Protestul şi nesupunera profesorilor și a oamenilor de știință a dus la ceea ce a fost un bizar, dar extrem de interesant, „Proces al maimuţelor”. Procesul a fost câştigat, în timp, evident, de maimuţe!

„Procesul maimuţelor” adică titlul original ”Inherit the Wind” este un film excepţional, vechi, cred că din anul 1960, sau 1961, ani cu filme bune. Cu Spencer Tracy, Fredric March și Gene Kelly. Undeva îl am, pe un DVD, calitate Blu-ray, 1080p. După ce termin monologul cu domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, o să mă duc să-l caut. Merită! Patru Oscar-uri și alte 11 premii, un film de când se făceau FILME!

Am primit, pe lângă curierul de la Bruxelles, și Newsletterul Reprezentanței Comisei Europene în București, numărul 11/2018, așa că vă fac părtași și pe domniile voastre de unele informații:

Horoscop România: cea mai ridicată creștere a solicitărilor de azil din UE În 2017, numărul persoanelor ce au solicitat azil pentru prima dată în România s-a ridicat la 4.700 de persoane, ceea ce înseamnă o creștere de 154% față de anul precedent. Tendința la nivel european a fost una în scădere, fiind înregistrați aproape 650.000 de noi solicitanți, cifră ce reprezintă aproximativ jumătate din numărul solicitărilor primite în 2016, potrivit unui comunicat Eurostat, publicat în data de 20 martie.

Cu toate că a înregistrat o scădere de 73%, Germania rămâne țara cu cei mai mulți solicitanți de azil din UE, respectiv 198.000 persoane, adică o treime din totalul la nivel european. Ea este urmată de Italia (126.000 persoane), Franța (91.100), Grecia (57.000), Marea Britanie (33.310) și Spania (30.445). În continuare, Slovacia este statul membru cu cele mai puține solicitări de azil, respectiv 150.

Horoscop Deși a înregistrat cel mai ridicat procent de creștere din UE, numărul solicitanților de azil din România reprezintă sub 1% din totalul UE28. Majoritatea solicitanților sunt proveniți din Irak (57%), Siria (20%) și Afghanistan (5%). La nivelul UE, cei mai mulți solicitanți provin din aceleași trei țări, dar clasate într-o ordine diferită, respectiv: Siria (102.385 pers., 16%), Irak (47.525 pers., 7%) și Afghanistan (43.625 pers., 7%).

La finalul lui 2017, procedurile privind acordarea de azil încă nefinalizate aveau în vedere 927.300 de persoane, număr în scădere față de 2016, când totalul era de aproape 1,1 milioane solicitanți. Sursă CE.

Horoscop Startup Europe sprijină dezvoltarea comunităților locale Luni, 19 martie, peste 200 de antreprenori, coordonatori de proiecte și decidenți politici s-au reunit în cadrul primei ediții a Taberei (Campfire) Startup Europe, organizată la Paris. Evenimentul s-a axat pe noi oportunități pentru companiile de tip start-up și pe rolul jucat de autoritățile naționale în facilitarea accesului la piețe pentru inițiatorii unor astfel de afaceri, prin politicile elaborate, colaborare și parteneriate. Cu această ocazie, au fost lansate proiecte ce au ca scop sprijinirea companiilor și antreprenorilor din sectorul tehnologiilor de vârf în a obține succes pe piață.

Vicepreședintele Andrus Ansip, responsabil pentru piața unică digitală, a declarat: "Mișcarea producătorilor (Maker Movement) este un nou mod de a sprijini oamenii să devină antreprenori, prin folosirea tehnologiei potrivite, chiar și fără o pregătire prealabilă. Abordarea propusă, dintr-o perspectivă creativă, va construi punți între inovatori și IMM-uri, facilitându-le astfel creșterea, dezvoltarea și succesul. Sunt sigur că ediția din acest an a Săptămânii europene a producătorilor va fi o nouă poveste de succes. Le urez participanților mult succes și să aibă parte de o atmosferă cât mai degajată."

Horoscop În cadrul evenimentului a fost anunțat și momentul în care va avea loc noua ediție a Săptămânii europene a producătorilor, respectiv în perioada 12-19 mai. Părțile implicate la nivel local din fiecare comunitate vor avea posibilitatea atunci de a discuta despre rolul mișcării producătorilor în domenii precum educație, antreprenoriat, dezvoltarea forței de muncă, producție, revitalizarea comunităților și soluționarea problemelor prin implicarea acestora. Cei interesați să organizeze evenimente în cadrul acestei ediții se pot deja înscrie online .

Săptămâna europeană a producătorilor este o inițiativă promovată de Comisia Europeană și implementată de Târgul Producătorilor / Maker Faire Roma (târg internațional în domeniul inovării), împreună cu Startup Europe (link is external).

Horoscop Lapte, fructe și legume pentru școlari, cu sprijin UE. Pentru anul școlar 2018/2019, României i-au fost alocate peste 17,6 milioane euro pentru programele de încurajare a consumului de legume, fructe și lapte în școli, o sumă similară celei alocate în anul precedent (17,7 mil. euro). Acestea promovează obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor și includ activități didactice specifice despre importanța unei bune alimentații și despre modul de producere a alimentelor. Prin programele menționate, în fiecare an școlar, se alocă la nivel european 150 de milioane de euro pentru fructe și legume și 100 de milioane pentru lapte și produse lactate.

Horoscop Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală Phil Hogan, a declarat: „Fermierii europeni ne dau alimente de bună calitate, sigure și sănătoase, iar programul pentru școli permite celor mai tineri cetățeni ai noștri să beneficieze de avantajele pentru sănătate ale acestor produse, învățând de mici de unde provin alimentele și cât de importante sunt gustul și nutriția. Comisia contribuie cu mândrie la acest parcurs educativ. Suma de 250 de milioane euro provenită din bugetul politicii agricole comune va asigura derularea continuă a programului UE pentru școli în anul școlar 2018/2019.”

Horoscop În anul școlar 2016/2017, peste 12,2 milioane de copii din 79.000 de școli au participat la programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli, iar în jur de 18 milioane au participat la cel de distribuire a laptelui. Au fost distribuite peste 74 mii tone de fructe și legume și mai mult de 285 mii tone de produse lactate în principal copiilor cu vârsta între 6 și 10 ani. Mărul a fost fructul cel mai frecvent distribuit, urmat de pere, prune, piersici, nectarine, portocale, căpșuni și banane, iar morcovii, roșiile, ardeii și castraveții au fost cele mai apreciate legume. Activitățile didactice din cadrul programelor au inclus vizite la ferme, îngijirea grădinilor din cadrul școlilor, cursuri și/sau concursuri de gătit, lecții cu nutriționiști, jocuri etc.

Cele mai recente rapoarte de monitorizare arată că, în România, 66% dintre părinții intervievați dau copiilor pachete cu mâncare pentru școală în fiecare zi, iar 57% sunt de părere că nu pot asigura de fiecare dată un pachet compus doar din alimente sănătoase. Peste 40% din părinți merg la restaurante de tip fast-food cu copiii de cel puțin câteva ori pe lună. Alimentele care apar pe principalele locuri în dieta zilnică a elevilor sunt legumele și fructele (93%), carnea (80%), produsele lactate (75%) și dulciurile (70%).

Horoscop Țările care doresc să participe la programele pentru școli trebuie să adreseze Comisiei, până la sfârșitul lunii ianuarie, cererile de sprijin. Alocarea orientativă din bugetul UE pentru fiecare stat membru se bazează pe numărul de elevi din fiecare țară și, în cazul laptelui, pe succesul programului anterior. Autoritățile naționale sunt libere să transfere, de la un sector la altul, o parte a bugetului alocat (20-25%). Ele pot, de asemenea, să anunțe că doresc să cheltuie mai mult decât suma solicitată, dacă alte state membre decid să nu preia întreaga sumă care le este alocată.

Statele membre au posibilitatea de a suplimenta sprijinul UE cu unul național, pentru finanțarea programului.

⃰ ⃰ ⃰

Horoscop A trecut pe la mine, repede, doar a mâncat cu mine ciorba mea eterna, dar a laudat-o peste poate, un Prieten al Muzicii, un grec. Mi-a adus două invitații. Una pentru anul acesta, la o întâlnire, peste câteva luni, cealaltă peste trei ani, la Atena, la 200 de ani de independență. Dacă soția nu are treabă la Bruxelles, sau cu filmările, cred că o s-o rog să stea câteva zile, de fapt un weekend, cu pustnicia și cățelușele și o să mă duc să văd ce mai se întâmplă în lume. Cât despre dublul centenar, să trăim până atunci. Am răspuns deja, că, în principiu, dacă sunt în viață, o să particip, ar fi a doua oară când refuz Fundația Elenă, și nu se face. Pe de altă parte, Denise, soția, are o ascendență foarte grecească, este din Brăila și rudele ei se numesc tanti Pigula, unchiul Cociu, sau finul Aristide. Pe greci eu i-am considerat întotdeauna prieteni și aliați.

Horoscop Am stat puțin de vorbă, la o cafea făcută după rețeta strămoșului meu, cu grecul cel grăbit, trebuia să mai ducă niște invitații, cam peste tot în Europa și să obțină confirmarea. M-am plâns de atmosfera generală din România, de nepăsare și lipsa de patriotism. Prietenul Muzicii s-a uita ciudat la mine. Și nu ai găsit explicația? Ba, da, am spus, lipsa sincronicității naționale prin alinierea la vibrația-muzică de flux principal, lipsa difuzării piesei muzicale care sincronizează românii. Așa cum, ascultând un marș, cei care defilează își cadențează pasul, merg la unison, în același ritm.

Piesa muzicală care îi pune la același diapazon pe români este Rapsodia Română, nr. 1, opus 11, în La major, opera genială a lui Enescu. Aceastp piesă muzicală constituie personalitatea muzical-vibrațională a României.

Horoscop Această piesă nu este aproape deloc difuzată, pentru că nu se dorește ca românii să fie uniți. Influența muzicii, a unor anumite fraze muzicale, ritmuri și vibrații, până la urmă, a fost ”descoperită” de Gogu Constantinescu, cel cu sonicitatea. Cercetările lui au fost clasificate ca secret de stat deosebit de important. Dar au fost folosite și de Carol al II-lea și de comuniști. Nu vă mai amintiți, cei de o anumită vârstă, cât de obsesiv se repetau anumite bucăți muzicale la radio și tv, pe timpul războiului rece? Erau bucăți muzicale meite să provoace o anumită reacție emoțională. Vă mai amintiți de ”Un copac cu flori”?

Horoscop În prezent există o politică premeditată de dezbinare a românilor care se execută și prin difuzarea unor melodii foarte diverse, dar care nu sunt hituri, sunt doar bucăți muzicale indie de categoria a doua. Se evită aglutinarea, solidaritatea românilor, prin preferințe comune. Românii trebuie să fie egoiști, temători, triști și nepăsători. Să nu se simtă bine la ei în țară. Contrar ființei naționale. Media isterică și anarhistă își desăvârșește misiunea ei de ruinare a unei nații prind răspânirea permanentă de știri rele, tragice, agonizante, vulgare. Și prin muzică, pervers aleasă.

Muzica are un rol mult mai important în viață decât credeți. Muzica poate vindeca, sau ucide. Vă mai amintiți de ”Gloomy Sunday” melodia care împingea la sinucidere?

Horoscop Grecul m-a întrebat ce o să fac. O să scriu un articol, acesta, am răspuns. Și mai ce, a insistat grecul. O să mă rog cum m-a învățat starețul Dionisie. Grecul doar a zâmbit, știa el ceva, a dat din cap a încuvințare, cum fac grecii și și-a luat rămas bun, avea un drum lung de făcut.

