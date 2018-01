Horoscop Donald Trump și Emmanuel Macron, ca și alți 70 lideri mondiali, vor fi mâine la Davos, la Forumul Economic Mondial

Horoscop Donald Trump a anunțat că va participa, ca și Angela Merkel, Narendra Modi, Theresa May, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Benjamin Netantyahu, și mulți, mulți alți lideri mondiali. Pentru partea cultural-artistică vor fi prezenți Cate Blachett și Elton John





22 ianuarie

Pe 22 ianuarie s-au născut Byron, Rasputin, Francis Bacon, D.W.Griffith, Serghei Eisenstein, U Than, Camelia Dăscălescu, George Motoi, Ecaterina Szabo, Mihai Negulescu.

În „Kalendar" nimic, iar în calendarul creştin-ortodox Sfinţii Timotei şi Anastasie Persul.

Dragi lupi, padawani și hobbiți mâine, marți, 23 ianuarie 2018, începe la Davos, în Elveția, lucrările Forumului Economic Mondial cu tema anunțată: "Creating a Shared Future in a Fractured World"

Donald Trump a anunțat că va participa, ca și Angela Merkel, Narendra Modi, Theresa May, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Benjamin Netantyahu, și mulți, mulți alți lideri mondiali. Pentru partea cultural-artistică vor fi prezenți Cate Blachett și Elton John.

Anul trecut, Davos a fost impresionat de prestația puternică a președintelui chinez Xi Jinping, care a chemat întreaga lume la pace, cooperare și comerț echitabil. Este rândul președintelui american. Cum o să impresioneze lumea? ”Credeți-mă, mă pricep puțin la economie, am câștigat câțiva banișori cu priceperea mea”, a declarat, zâmbind, Donald Trump.

Compania de relaţii publice Edelman face public, în fiecare an, la Davos, barometrul încrederii în media, începand din anul 2001. Încrederea în media, care scade din an în an, nu a fost niciodată atât de scazută, se afirmă într-un studiu ce se prezintă în fiecare an la Davos, la Forumul Economic Mondial. Efectuat în 31 de ţări, studiul arată, că, încrederea publicului a scăzut la 39% în anul 2017, faţă de 42% în 2016 și 48% în anul 2015. În 2002, de exemplu, barometrul observa dispariţia personajelor importante aflate în poziţie de CEO în trusturile media, în timp ce criza companiilor de internet izbucnise cu un an mai înainte. În 2012, a scăzut încrederea în guverne, iar anul acesta, 2018 a venit rîndul presei care nu a ştiut să anticipeze schimbările politice determinante din 2017. Studiul arată, mai ales incapacitatea presei de a anticipa urmările Brexitului şi păstrare tonului agresiv, anarhic și isteric din campania electorală, împotriva lui Donald Trump. Oamenii nu mai doresc agresivitate și isterie în știri, în articole, spune Edelman. Drept urmare, oamenii îşi bazează opiniile după cele ale prietenilor reali şi virtuali şi folosesc din ce în ce mai mult internetul ca sursă de ştiri, mai degrabă decât media clasice.

Richard Edleman, coordonatorul studiului, arată că încrederea în media a scazut anul trecut, pentru că presa este vazută acum ca o elită printre altele la care lumea se raportează, dar o eliă negativă, care promovează știrile negative și ”fake news”. Anul acesta, cifra care sporeşte sentimentele anti-elită, alimentate în fiecare an la Davos de studiul ”Oxfam asupra inegalităţilor”, este 11, adică numărul miliardarilor a căror avere cumulată este echivalentă cu jumătate din averea populaţiei mondiale. Este un semn pentru numeroşi observatori de la Davos, că sistemul deraiază şi nu mai asigură funcţia de redistribuire. In ceea ce priveşte presa, fondatorul celei mai mari agenţii de relaţii publice din lume s-a arătat foarte pesimist: “Fiecare are acum propriul adevăr. Publicul preferă reţelele sociale ca un canal de comunicare, dar şi ca sursă de informaţie”. Astfel încât, în barometrul Edelman, media a coborât sub 40%, adică sub încrederea acordată guvernelor.”Trăim într-o lume cu valori inversate, în care sursele oficiale nu mai sunt luate în consideraţie”. O altă ilustrare a neîncrederii, este faptul că cei intervievaţi pentru sondaj au declarat că au mai multă încredere în motoarele de căutare, decât în jurnalişti şi consideră la fel de credibilă o persoana “ca ei”, adică un om obişnuit, decât un analist. ”Ne-am săturat de răutățile jurnaliștilor” – este trendul general. Studiul demonstrează că, începând din 2006, “mister nobody” a crescut în importanţă, discursul lui începând să fie ascultat. Studiul mai arată şi alte cifre îngrijorătoare: 51% este încrederea în companii, 40% este încrederea în stat, iar 49% este încrederea în ONG-uri. În concluzie, Richard Edleman averizează participanţii la Davos că “elitele nu mai controlează nimic.”

Așa cum am realizat de mai mult timp, cam de câțiva ani, de când a intrat FB în pâine. Suntem în plină degringoladă, în termeni de comunicare, se atacă și se distrug valorile atât de dragi mie, ale vieții și moralei mic burgheze, ceea ce a mai rămas din ele, fără să se propună nimic în loc. Lumea "post-adevăr". Asistăm la o sălbăticire programată, o involuție profundă a umanității, făcută cu tehnologie de ultimă oră. Idiocrația este genială, pentru că este indestructibilă și nu necesită niciun efort. Nepăsarea și nesimțirea, egoismul dus la extrem. Oamenii încep să creadă mai mult într-un anarhist isteric, next door, decât într-un academician. Pentru că sunt pe aceiași treapta a decadenței, a ignoranței, a insolenței, a prostiei generalizate și au același limbaj comun. Se înțeleg.Toți sunt importanți, toți sunt egali, pentru că pot să comunice pe net. Netul a impus cel mai pur comunism, o egalizare a valorilor spre minim și o respingere a experților, ceea ce Lenin și Stalin nici nu visau. Comunicare este pusă înaintea a ceea ce se comunică. Forma ia locul fondului. Cel puțin așa se spune în ceea ce am primit ca pregătire, materialele introductive pentru Davos.

Bun, mai am mult de citit despre Davos și lucrările de acolo, dar nu mă grăbesc, doar mâine este, în definitiv o altă zi.

NOTĂ Mâine, marți, 23 ianuarie 2019 o să public la ora 09:30 la EvZ Special – CONEXIUNI un articol la care mă gândesc de 25 de ani: ”Stema de stat a României, iredentismul maghiar și biroul oval”. Știu că o să-mi fac dușmani, adică și mai mulți dușmani, bunul Paul Cernovodeanu, Dumnezeu să-l ierte, m-a avertizat de acum mulți ani, dar nu pot altfel.

