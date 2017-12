Ce a păţit Halep la Cotroceni? Domnule preşedinte Iohannis, SE IMPUN MĂSURI! De ce NU ŞTIM SĂ RESPECTĂM valorile?

Numărul 1 WTA, Simona Halep, a fost invitată la marea paradă de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf, dar și la recepția Palatului Cotroceni. Cu toate că pe hârtie era un oaspete de seamă al președintelui Klaus Iohannis, odată ajunsă la sediul Preşedinţiei, situaţia a cunoscut o turnură care a pus-o pe tenismană într-o ipostază ingrată.





Din păcate pentru constănțeană, lucrurile nu au decurs așa cum și-ar fi imaginat şi cum era normal să se întâmple, de altfel. Cea mai îndrăgită personalitate non-politică din România nu a fost lăsată să intre la Cotroceni. Dezvăluirile au fost făcute chiar de Simona Halep într-un interviu acordat jurnaliştilor de la Antena 3.

„La parada din timpul zilei nu am putut să mă duc petâmple, de altfelntru că aveam antrenament și am anunțat din timp. Seara am anunțat că mă duc, m-am dus, dar nu aveam invitația printată și nu s-a putut să intru. Nu am avut nici loc de parcare, dar nu a fost nicio problemă, nu m-am supărat. Nu am reușit să intru și mi-a părut rău.”, a spus Halep.

Paradă cu probleme și pentru Ilie Năstase

De un episod similar a avut parte și Ilie Năstase, tot în cadrul paradei de 1 Decembrie. Acesta s-a supărat pentru că nu a fost lăsat să participe la ceremonie în zona oficială de lângă Arcul de Triumf. Marele sportiv nu avea cum să fie lăsat să ajungă în zona oficială din moment ce, din motive necunoscute, nu avea invitație. La prefiltru, Ilie Năstase a fost oprit de jandarmi, adică până să ajungă la principalul filtru de securitate. Jandarmii l-au dirijat către public, dar el voia neapărat să stea în zona oficială.