Sebastian Ghiţă despre ultima seară în România: „Georgian Pop mă trăgea de ureche”

Ion Cristoiu: Spuneţi-mi ...Încerc să îmi imaginez acel 19 seara. Eraţi hotărât să plecaţi când v-aţi dus?

Sebastian Ghiţă: Nu.

-Eee. Cum? Aţi avut aşa o revelaţie?

-Da.

-Interesant, chiar o dezvăluire senzaţională. Ce v-a influenţat de la sindrofia aia ca să plecaţi?

-Atitudinea faţă de mine.

-A cui?

-A tuturor celor prezenţi acolo. Mi-am dat seama că Georgian Pop, care până atunci era băieţel din ăsta de ambasadă, mă trăgea de ureche. Alt senator mai în vârstă mă mângâia aşa pe cap, mai că nu îmi trăgea şi câte o pălmuţă. Îmi era evident că toţi de acolo fuseseră într-un fel sau în altul briefaţi că a doua zi mă arestează, că nu mai am vreo şansă, că nu scap, că e totul pregătit. Totuşi sunt un om care poate să îşi dea seama când ceva rău se întâmplă.

„Venea Crăciunul şi pe mine mă chema Ghiţă”

- Cineva povestea că acolo, la un moment dat, i-aţi fi zis ceva lui Florian Coldea. Vă spun care a fost varianta vehiculată după plecarea dumneavoastră. Că v-aţi dus acolo într-un ultim efort de a scăpa de arestarea de a doua zi. Deci dumneavoastră vaţi dat seama că deveniseră cu dumneavoastră ... vă băteau pe umăr...

-Brusc venea Crăciunul şi pe mine mă chema Ghiţă. Eram cum spunea Portocală: mort numai că eu nu ştiam. Încă umblam viu pe străzi, dar eram mortul viu. Mai aveau puţin să mă măsoare ca să îmi ia măsuri la haine. A fost o senzaţie foarte urâtă şi, v-am spus, să îţi fie frică pentru viaţa ta nu e o chestiune simplă. Eu cunosc bine ce se poate întâmpla şi ce nu.

-Eu mă refeream la atmosferă. Eraţi deja un mort viu fără să fiţi arestat.

-Da, mă compătimea toată lumea. Priveau prin mine şi m-a preocupat, m-a îngrijorat situaţia, pentru că totuşi te aştepţi în instituţii, în viaţă, în societate să găseşti la un moment dat judecători, şefi de instituţii, oameni chemaţi să apere cetăţenii şi tu găseşti doar o dorinţă solidă de a-l vedea pe celălalt mort.

- Într-o democraţie normală s-ar putea ca ei să nu ştie. Teoretic procurorul...

- V-am spus, când le explica Florian chestiunea asta altora pe mine mă umfla râsul. Când înainte de alegeri l-au luat dintr-un hotel pe Ilie Sârbu, socrul candidatului, cu mascaţii, putea să îmi spună mie cineva că nu se ştia. Sau când i-au alergat mama şi sora lui Ponta, prim ministru, cu probe false şi dosare false nu ştia nimeni?! Se apuca Portocală de capul lui să îi fugărească familia primului ministru când premierul era în America la Pentagon?!

-Sau când l-au scos pe Buşoi din joc la alegerile locale.

-Am văzut toţi ce s-a întâmplat la alegerile locale. M-aţi mai întrebat, pe parcursul discuţiei, dacă mă consider sau m-am considerat un om de încredere al statului român sau al instituţiilor. Cred că atâta timp cât oamenii m-au votat în Parlament, cât am ajuns în Comisia SRI, cât am purtat la toate aceste proiecte de dezvoltare a infrastructurii informatice în statul român eu, şi astăzi spun, că sunt un om de încredere în stat şi în România. Nici prin gând nu îmi trece că un cetăţean se poate lupta cu ţara lui, cu instituţiile din ţara lui. Cred doar că, încet încet, pe măsură ce aflăm adevărul cu acele dosare falsificate ale mele o să am posibilitatea să mă întorc la

