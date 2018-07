Gelu Vişan: Adrian Zuckerman este un prieten al României și NU este de acord cu ce s-a întâmplat până acum

Potrivit lui Gelu Vişan, noul amabasador american care-l va înlocui pe Hans Klemm, nu va aborda aceeaşi atitudine faţă de România şi că nu va călca în picioare demnitatea poporului român. Dar, se întreabă totodată dacă va putea să refacă o punte grav avariată a încrederii și respectului reciproc.





În opinia lui Gelu Vişan, în urma ambasadorului Klemm rămâne un "PĂMÂNTUL PÂRJOLIT"

"Așa cum am anunțat, este drept cu mai mult timp în urmă, s-a făcut și mult așteptatul anunț: va pleca Klemm și va veni un american născut în România, Adrian Zuckerman. Nu am fost singurul și nici nu simt vreo bucurie, mai ales că până la votul din Senatul American va mai dura.

Simt însă un mare gol privind relația noastră cu "partenerul strategic" ( ce termen pompos!), SUA. Hans Klemm a lăsat în spatele lui terenul pârjolit de răutate, de lipsă de respect pentru poporul român, de oameni condamnați pe nedrept și trimiși în pușcării, de fotografii cu steagul așa zisului ținut secuiesc.

Românii sunt un popor sentimental, latin, care s-au uitat la americani ca la fratele mai mare, care are grijă de fratele mai mic, pe care muscalul îl bătea în culcare și sculare. Îmi vine în minte rezistența Elisabetei Riza și a lui Toma Arnăuțoiu, sau a lui Ogăranu care stăteau în munți cu ochii la cer și așteptau americanii până au fost executați de comuniști, iar acum s-a spus despre ei că au fost legionari, nu ultimul bastion al rezistenței fibrei unui popor peste care s-a trecut cu tăvălugul.

Știam că va veni Adrian Zuckerman, știu că este un prieten al României și că nu este de acord cu ce s-a întâmplat în România, cu felul în care Hans Klemm a călcat în picioare, înainte de toate, demnitatea poporului român. Va reuși noul ambasador să refacă o punte grav avariată a încrederii și respectului reciproc?Vom vedea", a comentat Gelu Vişan pe contul personal de Facebook.

Vă redăm anunţul publicat pe site-ul Casei Albe:

Adrian Zuckerman of New Jersey, to be Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to Romania.

Mr. Zuckerman, a New York attorney, was admitted to the New York bar in 1984, and is a partner in the international law firm Seyfarth Shaw LLP. Previously, Mr. Zuckerman was co-head of national real estate and corporate services at Epstein Becker & Green, PC, New York, New York and prior to that the head of real estate, Lowenstein Sandler, LLP, New York, New York. He has also acted as the chair of a civil court judicial screening panel and as an arbitrator for the Real Estate Board of New York. Active in philanthropic and educational initiatives, Mr. Zuckerman is a member of the board of Kids Corp. and serves on the alumni board of New York Law School. Mr. Zuckerman immigrated to the United States from Romania at the age of 10 and is fluent in Romanian. He received his undergraduate degrees from the Massachusetts Institute of Technology and his law degree from New York Law School.

