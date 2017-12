FOTOMODELUL GAY din România, GEST ȘOCANT. Ce i-a făcut, în Anglia, IUBITULUI său, FOST PREOT

Un „model” gay din România care se căsătorea cu un preot din Marea Britanie la începutul anului 2017 și-a părăsit partenerul pentru un om de afaceri din Spania, pe care îl cheamă Jesus.





Florin Marin, un homosexual din România șoca opinia publică și presa, după decizia de a se „căsători” cu un preot britanic, care a abandonat biserica și a decis să locuiască în România cu noul său partener. Totul se întâmpla în primăvara acestui an. La scurt timp însă, cei doi s-au despărțit, Florin Marin susținând că s-au certat, iar fostul preot l-a lovit. Inicdentul s-a întâmplat, după ce Philip Clements i-a cumpărat partenerului său un apartament de 100.000 de euro în București.

Florin Marin nu a suferit prea mult, la scurt timp găsindu-și un nou partener pe Facebook. Jeronimo Jesus de Vega, un om de afaceri în vârstă de 48 de ani, din Spania a luat legătura cu fotomodelul, după ce a aflat că acesta s-a despărțit de fostul preot din Marea Britanie.

Acum, Marin susține că și-a găsit adevărata dragoste: „Mi-a scris pe Facebook, după ce a aflat că m-am separat de Philip și mi-a spus că vrea să mă cunoască”, a declarat Florin Marin, potrivit Daily Mail.

„I-am spus să îmi plătească biletele de avion până în Spania. M-a așteptat la aeroport cu trandafiri albi. Am fost suprins plăcut”,a declarat Marin.

„Apoi, am mers într-un club gay din Alicante, am băut gin tonic și după petrecere am mers la el acasă, unde ne-am culcat împreună”, a mai spus fotomodelul, care a precizat că-și va petrece Anul Nou alături de Jesus, într-o croazieră romantică.