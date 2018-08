Fostul edil al Sectorului 5 a recunoscut că a făcut o mare evaziune fiscală. Vanghelie: „Procurorii au senzaţia că se luptă cu Pablo Escobar”

Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5, s-a prezentat ieri la Curtea de Apel Bucureşti, unde a recunoscut că a făcut „o mare evaziune fi scală”. Declarația a fost făcută în contextul în care avocatul său a depus o contestaţie în vederea revocării controlului judiciar, în dosarul în care fostul edil a fost trimis în judecată pentru contracte cu dedicaţie pe vremea când se afl a în fruntea Primăriei.





Doamna Preşedinte, procurorii au senzaţia că se luptă cu Pablo Escobar. Este adevărat că am făcut o foarte mare evaziune fiscală […] Doamna Preşedinte, deci de două ori pe săptămână mă duc să semnez, dimineaţa, la ora opt. Deci nu plec din ţară, am activitate, vreau să mă judec cu procurorii, vreau să mă judec cu Kovesi, sunt singur că o să-l prind şi pe domnul Coldea să mă judec cu el, am cincizeci de ani, sunt tânăr, am foarte multă putere de muncă. Nu poate să-mi ia nimeni dreptul de a vorbi, indiferent ce vor face trei sau patru sau cinci judecători […] Am făcut puşcărie patru luni de zile pe gratis, am fost ţinut şase luni în casă[...] Dacă vă uitaţi în dosarul meu o să vedeţi că a fost condus de doi judecători [...] Prima doamnă Preşedinte a fost presată săşi dea demisia, să iasă la pensie, a doua a fost detaşată pentru că nu au putut să o sperie. Dumnezeu m-a ajutat să am nişte judecători corecţi şi asta a fost o problemă”, a declarat Marian Vanghelie când preşedintele completului de judecată i-a dat cuvântul.

Dosarul în care fostul edil este trimis în judecată de DNA pentru fapte de corupţie, dare de mită, spălare de bani şi abuz în serviciu a fost repartizat către un al treilea judecător, ceea ce înseamnă că cercetarea este reluată. Marian Vanghelie este acuzat de către procurori că ar fi adus statului un prejudiciu total în valoare de 300.000.000 lei. De-a lungul pledoariei, avocatul său -în vederea revocării con trolului judiciar- a invocat faptul că fostul primar a ieşit de mai multe ori din ţară, că de fiecare dată acesta s-a întors, „iată, Marian Vanghelie este aici, în România, în faţa dumneavoastră”, şi că acesta se află sub măsura controlui judiciar deja de 31 de luni de zile. Procurorul, la rândul său, a contra argumentat că solicitarea este neîntemeiată întrucât gradul de pericol social care reiese în urma celor nouă capete de acuzaţie este foarte ridicat.

