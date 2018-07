FESTIVALULUI NAŢIONAL DE CREAŢIE ŞI INTERPRETARE „MAMAIA COPIILOR”, LA TVR

Ajuns la ediția a XVIII-a, cel mai important eveniment muzical românesc pentru copii și adolescenți este gata să ia startul marți, 10 iulie 2018, de la ora 20.00. Ca partener al evenimentului, Televiziunea Română oferă tuturor românilor, din ţară şi din străinătate, de-a lungul a cinci seri, spectacolul muzicii ușoare românești. În direct la TVR 2, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR Moldova.





Visul oricărui copil care iubeşte cu pasiune muzica este să ajungă pe scena Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare „Mamaia Copiilor”. Ajuns la ediția a XVIII-a, cel mai important eveniment muzical din România pentru copii și adolescenți este gata să ia startul marți, 10 iulie 2018, de la ora 20.00. Telespectatorii TVR sunt invitați să urmărească în direct, de pe scena amplasată în Piațeta Cazino Mamaia, cinci seri de spectacol al muzicii ușoare românești. Secţiunile de interpretare şi de creaţie vor avea loc în zilele de marți, miercuri, joi și vineri (10, 11, 12 și 13 iulie 2018), de la ora 20.00 (partea I) şi de la orele 21.00 și 22.00 (partea a II-a și, respectiv, partea a III-a). Sâmbătă, 14 iulie, iubitorii muzicii pop îi vor putea aplauda pe câştigătorii de anul acesta în cadrul Galei Laureaţilor, începând cu ora 20.00 (partea I) şi de la ora 21.00 (partea a II-a). Toate transmisiunile vor fi în simulcast la TVR 2, TVR Internaţional şi TVR Moldova. Primele două seri de concurs (10 şi 11 iulie) vor fi transmise la TVR HD în 11 şi 12 iulie de la ora 16.00, urmând ca restul transmisiunilor la TVR HD să fie, apoi, în simulcast cu celelalte posturi. Cu emoție, pe scena Festivalului „Mamaia Copiilor” vor urca peste 150 de artiști talentați cu vârste între 4 și 17 ani, selectați din toată țara, iar publicul se va bucura atât de spectacolul vocilor, cât și de melodii în primă audiție, scrise de cunoscuți compozitori români, sau creații ale micilor artiști. „Televiziunea Română este pregătită să transmită un spectacol de înaltă ținută. Sperăm să fie cea mai bună ediție, mai ales că Festivalul „Mamaia Copiilor” revine, după mai mulți ani, aproape de mare. Suntem siguri că Festivalul se va bucura de un public numeros”, a spus Dan Manoliu, regizor artistic și producător TVR. Pe lângă creație si interpretare, Festivalul „Mamaia Copiilor” promovează musicalul, la sectiunea show. La această categorie, copiii vor prezenta adevărate spectacole de televiziune, cu muzică, dans și proiecții video. Printre surprizele actualei ediții se numără și un moment "In memoriam Dumitru Lupu", pregătit de corul festivalului, „Sunetul Muzicii”, condus de Cristina Manoliu. Evenimentul va fi prezentat de actrița Diana Dumitrescu. „Este o plăcere și o onoare să mă aflu alături de atâția copii talentați. Eu sunt din Constanța și îmi amintesc că la vârsta lor nu am ratat nicio ediție a Festivalului de la Mamaia. Mă bucuram de spectacol și îmi doream să urc pe scenă. Acum mă voi afla alături de tinerii artiști și voi vedea cum visul lor devine realitate”, a spus Diana Dumitrescu. Din juriul Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare „Mamaia Copiilor” fac parte cunoscuți și apreciați muzicieni: președinte Adrian Iorgulescu, compozitor și președinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România; George Natsis, compozitor; Mircea Drăgan, compozitor; Viorel Gavrilă, compozitor și director muzical al Festivalului „Mamaia Copiilor” ; Horia Moculescu, compozitor; Nico, interpret; Paula Seling, compozitor și interpret; Dan Manoliu, producător și director artistic TVR; Bogdan Dragomir, realizator emisiuni radio. Inițiat în anul 2001 de compozitorii Aurel Manolache şi Dumitru Lupu, Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpretare Mamaia Copiilor are scopul de a promova creaţia românească originală de muzică uşoară inspirată din viaţa copiilor şi a adolescenţilor, precum şi de a descoperi şi promova noi talente din România.

