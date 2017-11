Extremişti de dreapta au intrat în sediul PRO-MIGRANŢI din Como: GATA CU INVAZIA! Iubiţi-vă ŢARA

Extremiştii au intrat într-o sală în timp ce era în desfăşurare o reuniune a Asociaţiei Como fără frontiere, o reţea care uneşte alte zeci de asociaţii care susţin migranţii. 15 membri naziskin aparţinând Veneto Fronte Skinhead, au intrat în sală cu un răvaş în mână, iar purtătorul de cuvânt a citit cu voce tare: Gata cu invazia, stop migranţilor şi celor care-i acceptă.





''Pentru voi, fii ai unei patrii pe care n-o mai iubiţi, suntem aici pentru a vă aminti că propriul popor se iubeşte, nu se distruge. Să oprim invazia'', a citit liderul grupului. Participanţii la reuniune n-au reacţionat la provocare şi au ascultat în tăcere cuvintele rostite. Blitzul a durat puţine minute şi înainte de a părăsi sala, purtătorul de cuvânt al Skinhead a concluzionat: ''Acum puteţi să vă reluaţi discuţiile despre cum să distrugeţi patria noastră comună''.

Ancheta

Procuratura din Como a deschis o anchetă pentru violenţă privată privind intrarea în sală a reprezentanţilor Veneto Fronte Skinhead. Unul dintre membrii asociaţiilor a tras câteva secvenţe filmate care au folosit la identificarea participanţilor la blitz.

''Ceea ce am făcut este o acţiune pasificstă: am intrat în sala unde se ţinea o întâlnire publică şi doar am citit comunicatul nostru, plecând apoi imediat. N-a fost niciun fel de violenţă, nici vandalism, ci doar libera exprimare a gândurilor noastre care este garntată de Constituţie şi este la baza democraţiei'', a declarat preşedintele mişcării, Giordano Caracino.

Veneto Fronte Skinhead

Grupul a fost fondat în 1986 de către Piero Puschiavo şi Ilo De Deppo, se caracterizează ca având o matrice antisemită şi rasistă. VFS a fost una dintre primele mişcări care au importat în Italia subcultura tinerilor din mişcarea naziskin. De câteva luni VFS s-a întors în scenă cu iniţiative pe teritoriul său, în Italia de Nord. În urmă cu câteva zile ei au pictat pe trotuare şi străzi siluete de migranţi în faţa sediilor Caritas, notează Il Giornale.

