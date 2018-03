EURO 2020. Gabriela Firea s-a întâlnit cu Gică Popescu

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că suntem în grafic cu toate pregătirile pentru Turneul Final UEFA 2020 și că nu există întarzieri în ceea ce privește organizarea.





”Am avut azi o intalnire de lucru cu Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, precum si cu renumitul fotbalist Gheorghe Popescu, consilierul onorific al Premierului Romaniei, pentru a discuta despre proiectele pe care Primaria Capitalei le are in pregatire pentru Turneul Final UEFA Euro 2020. Acest eveniment sportiv de anvergura internationala reprezinta pentru Capitala Romaniei o oportunitate extraordinara de promovare a sportului, de dezvoltare a infrastructurii sportive, precum si de promovare a Romaniei ca destinatie turistica si de investitii.

In dubla sa calitate de oras-gazda si de administrator al Arenei Nationale, Primaria Municipiului Bucuresti a luat deja o serie de masuri pentru ca organizarea Turneului Final UEFA EURO 2020 sa se defasoare in cele mai bune conditii si cu respectarea tuturor cerintelor impuse de forul sportiv european. Pe parcursul evenimentului ne asteptam sa fim vizitati de un numar mare de turisti si de peste 120.000 de suporteri. Obiectivul nostru este acela de a asigura cele mai bune conditii de desfasurare a evenimentelor fotbalistice, din toate punctele de vedere: siguranta si securitate, mobilitate, timp liber etc. Pana in prezent nu avem intarzieri, suntem in grafic cu toate pregatirile, iar delegatiile UEFA vin lunar la Bucuresti si verifica desfasurarea actiunilor prevazute in program.

Am reamintit ca Municipalitatea a infiintat un serviciu dedicat acestui eveniment, o structura de management de proiect cu atributiuni in implementarea cerintelor UEFA si a definitivat planurile de infrastructura pentru pregatirea Campionatului European, mai ales ca, in cea mai mare parte a timpului, fanii se vor afla in afara stadionului”, a anunțat Gabriela Firea.

Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a fost și ea prezentă la întâlnire. "Constat ca Primaria Municipiului Bucuresti, una dintre cele 13 institutii implicate in organizarea acestui eveniment important pentru Romania, se preocupa serios de toate detaliile de pregatire a turneului final UEFA EURO 2020, fiind , de fapt, una dintre entitatile cele mai pregatite si deschise colaborarii interinsitutionale. Va felicit si sper ca vom colabora la fel de bine si in continuare, astfel incat acest eveniment sa puna Bucurestiul si Romania pe harta model a oraselor si tarilor gazda unor manifestari de mare anvergura. Va asigur ca reprezentantii ministerului pe care il conduc vor fi alaturi de specialistii Municipalitatii, in toate demersurile necesare organizarii acestui eveniment", a spus Ioana Bran.

