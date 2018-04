Ea este cea mai frumoasă rusoaică! Are doar 18 ani şi s-a născut în munţii Urali

În Rusia s-a desfășurat finala concursului „Miss Rusia-2018”: o studentă de 18 ani din Ciuvașia, o regiune autonomă din zona munţilor Urali, a fost desemnată drept cea mai frumoasă tânără din Rusia.





Coroana cu adevărat împărătească, din aur alb și cu o puzderie de pietre prețioase, i-a revenit în acest an concurentei din Ciuvașia, Iulia Poliacihina, care are 18 ani și este studentă, comunică Sputnik Azerbaidjan. Tânăra deține deja și titlul de „Miss Ciuvașia", iar acum are ocazia să-și demonstra frumusețea și la concursurile „Miss Pace" și „Miss Univers".

În afară de titlul onorific, tânăra a primit un premiu bănesc în valoare de trei milioane de ruble, aproximativ 40.000 de euro, precum și un grant pentru studii complete într-o instituție de învățământ superior din Federația Rusă.

„Vicemiss Rusia" a fost aleasă Natalia Stroeva din Iakutia, iar titlul de prima vicemiss i-a fost atribuit Violetei Tiurkina din Belgorod. La nominalizarea „Preferata publicului" a învins Norghianma Monguș din Tuva.

Pagina 1 din 1