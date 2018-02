Dragnea RUPE TĂCEREA! Ce a vorbit cu Iohannis. DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE din spatele UȘILOR ÎNCHISE de la Cotroceni

Președintele PSD, Liviu Dragnea a făcut dezvăluiri incendiare referitor la întâlnirea de la Cotroceni cu președintele Iohannis și premierul Viorica Dăncilă.





Dragnea a confirmat, la Antena 3, că s-a întâlnit cu președintele Iohannis, susținând că au discutat câteva teme importante, iar colegul său de coaliție, Călin Popescu Tăriceanu a știut de această întâlnire.

”Am avut o discuție cu președintele după depunerea jurământului de către noul Guvern, cred că 10 minute am discutat. I-am solicitat atunci președintelui să aibă o poziție în legătură cu ceea ce se întâmplă în țară și a avut în conferința de presă de după. De asemenea, am convenit ca după ce guvernul se așează să avem o întâlnire în 3: dumnealui, eu și doamna dăncilă. Aseară s-au discutat câteva teme importante. În primul rând calendarul prelurării de către România a președinției Uniunii Europene, un moment foarte important pe care țara noastră nu are voie să îl rateze.

Al doilea subiect Centenarul și am stabilit ca la jumătatea lunii martie Guvernul să prezinte Parlamentului un program integral pentru Centenar, pentru că este un proiect național. S-a discutat, de asemenea, despre absorbția de fonduri europene și cu bune și cu rele. Președintele a atras atenția că pe parcursul acestui an vor fi în România președinți de stat, care vor veni la reuniunea Celor Trei Mări și președintele a întrebat-o pe doamna Dăncilă cum vede situația din ultimele zile. Doamna prim-ministru i-a spus domnului președinte că este preocupată și a precizat că i-a cerut ministrului Justiției să facă un anunț prin care să calmeze spiritele, într-un fel sau altul.

Aș dori să mai precizez ceva, colegul meu de alianță, domnul Tăriceanu, a știut de această întâlnire, nu a fost o întâlnire secretă”, a declarat Liviu Dragnea.

Șeful PSD a mai declarat, referitor la declarațiile președintelui despre „penalii” care încearcă destabilizarea DNA, că nu este de acord cu o astfel de abordare, însă se abține în privința scandalului DNA.

”Eu niciodată nu am fost de acord cu această abordare nici din partea președintelui, nici din partea altor persoane. Pe acest subiect, eu am decis ca în această perioadă să nu intervin. Eu îmi doresc ca în acest subiect să fie o abordare instituțională. Aici sunt trei actori ministrul Justiței, CSM-ul și președintele. Nu vreau să mă implic, deși eu am un punct de vedere foarte bine conturat, pe care o să mi-l exprim, după ce se termină, într-un fel sau altul, toată această poveste”, a mai spus Dragnea.

