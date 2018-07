Donald Trump, sfat ȘOCANT pentru premierul britanic pe tema Brexit

Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a dat un sfat radical premierului britanic Theresa May, sfătuind-o să acţioneze în judecată Uniunea Europeană. Informația a fost furnizată chiar de către premierul britanic.





Donald Trump a precizat vineri, în cursul confernţei de presă organizate la Londra alături de Theresa May, că i-a dat premierului britanic o sugestie pe care a considerat-o prea "brutală".

Theresa May a recunoscut duminică: "Mi-a spus că ar trebui să dau în judecată UE. A spus: «Dă în judecată UE. Nu intra în negocieri, dă-i în judecată!»".

Theresa May tocmai a prezentat un plan privind abordarea în negocierile cu Bruxellesul.

Guvernul britanic vrea să obţină o zonă de liber-schimb între Marea Britanie şi Uniunea Europeană. Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, şi ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, au demisionat în semn de protest faţă de acest plan, conform mediafax.ro. Donald Trump a negat, la Londra, că a criticat-o pe Theresa May în interviul acordat cotidianului The Sun, numind informaţiile difuzate de tabloidul britanic drept "ştiri false". "Nu am avut critici la adresa primului-ministru". Ştirea difuzată de cotidianul The Sun a fost "în generală bună", dar nu include "chestiuni majore" pe care le-am spus despre Theresa May. "Din fericire, înregistrăm discuţiile acum, astfel că le puteţi ascultă (...). Înregistrăm ceea ce discutăm cu reporterii, căci sunt ştiri false", a declarat Donald Trump. Potrivit cotidianului The Sun, Donald Trump a criticat planul Theresei May în negocierile cu Bruxellesul pe tema Brexit, preciznad că această abordare ar bloca orice viitor acord comercial între Marea Britanie şi Statele Unite. Liderul de la Casă Albă susţine că Theresa May a ignorat sfaturile sale în sensul unei abordări dure în negocierile cu UE, îndreptându-se "în sens invers".

