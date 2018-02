EXCLUSIV. Document exploziv: Liberalii, instruiți să-l acuze pe Iohannis de minciună

Într-un mail intern ajuns în posesia EVZ, Departamentul de comunicare al PNL i-a sfătuit pe membrii partidului să îl contrazică public pe președintele Klaus Iohannis în legătură cu consultările pentru desemnarea premierului Viorica Dăncilă





Senatorul PNL Daniel Zamfir a relatat luni, într-un interviu acordat „Evenimentului Zilei”, că imediat după consultările preşedintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare privind desemnarea unui nou premier, discuții care au loc la Palatul Cotroceni pe 17 ianuarie, comunicatorii PNL au primit un mail intern în care li s-au trasat mesajele ce ar fi trebuit transmise în apariţiile publice (dezbateri televizate, conferințe de presă, declarații în mass-media). Zamfir a afirmat că în acel document li se cerea liberarilor să îl contrazică pe preşedinte.

Ruptură

EVZ a intrat în posesia acelui mail intern.

Documentul, intitulat „Mesaj referitor la afirmaţia preşedintelui Klaus Iohannis privitoare la partidele de opoziţie”, începe cu un citat din preşedintele Iohannis: „Când am făcut consultările, puteam să chem doar coaliţia majoritară. Nu am făcut aşa. Am vrut să cunosc opinia tuturor partidelor parlamentare. Mi-ar fi făcut plăcere ca la întrebarea pe care am pus-o fiecărui grup din opoziţie «Aţi vorbit cu ceilalţi?», măcar unii să răspundă «Da». O democraţie cu un Parlament poate să funcţioneze numai dacă ambele laturi sunt puternice, atât cei de la putere cât şi cei din opoziţie”.

Afirmația a fost făcută de Iohannis pe 23 ianuarie.

După acest citat, mailul semnat de „Departamentul de comunicare” al PNL, continuă cu punctele care trebuiau atinse de comunicatorii partidului în apariţiile publice.

Liberalii sunt instruiți să îl contrazică pe Klaus Iohannis și să spună că, în realitate, PNL și USR au prezentat la Cotroceni o propunere comună de prim-ministru și l-au informat pe președinte de negocierile purtate între partidele de opoziție.

Publicăm integral conținutul mail-ului intern:

„PNL a avut discuţii informale cu USR, la nivel de preşedinţi de partid. Ambele partide au cerut alegeri anticipate, iar USR şi-a arătat public disponibilitatea de a sprijini un premier din partea PNL în persoana lui Ludovic Orban. Discuţiile informale purtate i-au fost relatate atât preşedintelui Klaus Iohannis , cât şi public în declaraţiile susţinute de Ludovic Orban imediat după consultări.

În ceea ce priveşte discuţiile cu PMP, acestea sunt mult mai dificile în condiţiile în care acest partid susţine PSD-ALDE la nivel local şi asigură majorităţi, inclusiv la nivelul Capitalei. În foarte multe rânduri Traian Băsescu s-a comportat ca un adversar declarat al preşedintelui, în vreme ce PNL are un parteneriat asumat cu preşedintele Klaus Iohannis.

Prin urmare, considerăm că remarca preşedintelui Iohannis referitoare la partidele din Opoziţie nu priveşte conduita PNL!

PNL este principalul partid de Opoziţie, singura forţă politică care a dovedit că poate confrunta cu şanse reale, în alegeri, PSD! De altfel, dintre toate partidele de Opoziţie PNL este singurul care nu a atacat preşedintele, chiar dacă decizia privind desemnarea premierului nu a fost în acord cu solicitările PNL.

(în cazul întrebării referitoare la propunerea de premier). Propunerea a fost anunţată public, în persoana preşedintelui PNL, inclusiv în declaraţiile de la ieşirea de la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis”

