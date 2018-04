ACHITĂRI pe bandă rulantă! Încă un caz CONTROVERSAT s-a soldat cu un EȘEC pentru DNA

Fostul secretar de stat din Ministerul Sănătății, Alin Tucmeanu, a fost achitat de către Tribunalul București pe motiv că fapta nu există. Politicianul fusese condamnat după ce a fost acuzat de complicitate la dare de mită.





Săltat de DNA, reținut și aruncat după gratii, după care trimis în judecată pentru două presupuse fapte de complicitate la dare de mită, Tucmeanu a fost achitat, în urmă cu câteva zile, de Tribunalul București.

Decizia de achitare a fost pronunțată în temeiul art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen. care prevede că “fapta nu există”. Instanța a spulberat rechizitoriul întocmit în martie 2016 de procuroarea DNA Ana Dana și confirmat de șeful Secției a II-a DNA de la acea vreme, procurorul Claudiu Dumitrescu, constatând că Tucmeanu a fost trimis în judecată fără să fi comis vreo infracțiune, susține Luju.ro.

Iată minuta Tribunalului București din 30 martie 2018:

“Solutia pe scurt: I. Admite cererea de schimbare a incadrarii juridice invocata de Ministerul Public.in baza art. 386 C.pr.pen. dispune schimbareaincadrarii juridice date faptelor pentru care inculpatul VODISLAV CRISTINEL - SPIRIDON a fost trimis in judecata: - din doua infractiuni de dare de mita in concurs formal, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal in o infractiune de dare de mita, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.in baza art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu retinerea art. 75 alin. 2 lit. b C.pr.pen. si art. 76 alin. 1 C.pr.pen., condamna pe inculpatul VODISLAV CRISTINEL - SPIRIDON la pedeapsa principala de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de dare de mita. In baza art. 66 alin. 1 si art. 67 alin. 2 Cod penal interzice inculpatului VODISLAV CRISTINEL - SPIRIDON, ca pedeapsa complementara, drepturile prevazute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b si lit. g Cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, dreptul de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii- de a participa la proceduri de achizitie publica, pe o durata de 2 ani, dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala ori a restului de pedeapsa, dupa implinirea termenului de prescriptie a executarii pedepsei sau dupa expirarea termenului de supraveghere a liberarii conditionate, potrivit art.68 alin. 1 lit. c Cod penal. In temeiul art.65 alin.1, 3 Cod penal, interzice inculpatului VODISLAV CRISTINEL - SPIRIDON, ca pedeapsa accesorie, exercitarea acelorasi drepturi, din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala privativa de libertate a fost executata sau considerata ca executata. In baza art. 72 alin. 1 Cod penal scade din durata pedepsei principale aplicate inculpatului VODISLAV CRISTINEL - SPIRIDON, perioada de la data de 16.11.2015 la data de 26.11.2015 (durata retinerii in baza ordonantei nr. 605/P/2015 din data de 16.11.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie- D.N.A. si arestarii preventive in baza incheierii judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti, Sectia a I-a Penala din data de 17.11.2015, pronuntata in dosarul nr. 41695/3/2015, MAP nr. 617/UP/17.11.2015 emis de Tribunalul Bucuresti, Sectia a I-a Penala,in dosarul nr. 41695/3/2015). Constata ca inculpatul VODISLAV CRISTINEL - SPIRIDON a fost supus masurilor preventive restrictive de libertate, astfel: control judiciar (dispus prin incheierea judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a I-a Penala nr. 1306/C/26.11.2015, pronuntata in dosarul nr. 41695/3/2015), de la data de 26.11.2015 la data de 23.06.2017. In baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. mentine masura sechestrului asigurator dispusin vederea garantarii cheltuielilor judiciare asupra sumei de 8.000 lei ridicate de la inculpatul VODISLAV CRISTINEL - SPIRIDON, luata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie- D.N.A.- Sectia de Combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, prin ordonanta nr. 605/P/2015 din data de 14.03.2016.

II. Admite cererea de schimbare aincadrarii juridice invocata de Ministerul Public.in baza art. 386 C.pr.pen. dispune schimbarea incadrarii juridice date faptelor pentru care inculpata S.C. ROMEPRO INDUSTRIES S.R.L. a fost trimisa in judecata: - din doua infractiuni de dare de mitain concurs formal, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal in o infractiune de dare de mita, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000. In baza art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 137 alin. 4 lit. c C.pen., cu retinerea art. 75 alin. 2 lit. b C.pr.pen. si art. 76 alin. 1 C.pr.pen., condamna pe inculpata S.C. ROMEPRO INDUSTRIES S.R.L la pedeapsa principala a amenzii penale in cuantum de 30.000 lei (150 de zile amenda×200 lei) pentru savarsirea infractiunii de dare de mita. In baza art. 138 alin. 1 Cod penal aplica inculpatei S.C. ROMEPRO INDUSTRIES S.R.L. pedeapsa complementara prevazuta de art. 136 alin. 3 lit. d si art. 143 Cod penal, respectiv: interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice, pe o durata de 2 ani, dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, potrivit art.138 alin. 4 Cod penal. Constata ca inculpata S.C. ROMEPRO INDUSTRIES S.R.L. a fost supusa masurilor preventive prevazute de art. 493 alin. 1 lit. d (interzicerea incheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar- contractul subsecvent acordului cadru incheiat cu Spitalul Sf.Ioan) si e (interzicerea desfasurarii activitatilor de natura celor cu ocazia carora a fost comisa infractiunea- proceduri de achizitie publica) C.pr.pen. (in baza incheierii judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti, Sectia a I-a Penala din data de 17.11.2015, pronuntata in dosarul nr. 41695/3/2015) de la data de 17.11.2015 la data de 15.03.2016. In baza art. 274 alin. 1 si 2 C.pr.pen. obliga inculpatii la plata de cheltuieli judiciare catre stat, astfel, inculpatul VODISLAV CRISTINEL – SPIRIDON in cuantum de 8.000 lei, inculpata S.C. ROMEPRO INDUSTRIES S.R.L.in cuantum de 8.000 lei.

III. Admite cererea de schimbare a incadrarii juridice invocata de inculpatul TUCMEANU ALIN IULIAN, prin aparator ales.in baza art. 386 C.pr.pen. dispune schimbarea incadrarii juridice date faptelor pentru care inculpatul TUCMEANU ALIN IULIAN a fost trimis in judecata: - din doua complicitati la infractiunea de dare de mita in concurs formal, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal in o complicitate la infractiunea de dare de mita, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.in baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a C.pr.pen. achita inculpatul TUCMEANU ALIN IULIAN sub aspectul savarsirii complicitatii la infractiunea de dare de mita, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000. Constata ca inculpatul TUCMEANU ALIN IULIAN a fost supus masurilor preventive privative de libertate, astfel: retinut (in baza ordonantei nr. 605/P/2015 din data de 16.11.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie- D.N.A.) si arestat preventiv (in baza incheierii judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti, Sectia a I-a Penala din data de 17.11.2015, pronuntata in dosarul nr. 41695/3/2015, MAP nr. 616/UP/17.11.2015 emis de Tribunalul Bucuresti, Sectia a I-a Penala, in dosarul nr. 41695/3/2015) de la data de 16.11.2015 la data de 26.11.2015, restrictive de libertate, astfel: control judiciar (dispus prin incheierea judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a I-a Penala nr. 1306/C/26.11.2015, pronuntata in dosarul nr. 41695/3/2015), de la data de 26.11.2015 la data de 23.06.2017. In baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. ridica masura sechestrului asigurator dispus in vederea garantarii cheltuielilor judiciare asupra sumelor de 1.700 Euro si, respectiv, 1.900 lei ridicate de la inculpatul TUCMEANU ALIN IULIAN, luata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie- D.N.A.- Sectia de Combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, prin ordonanta nr. 605/P/2015 din data de 14.03.2016. In baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de catre stat ramanin sarcina acestuia. Onorariul partial al aparatorului din oficiu (doamna avocat Patrascu Roxana, delegatie pentru asistenta judiciara obligatorie nr. 0021000/29.09.2016) numit pentru inculpatul TUCMEANU ALIN IULIAN,in cuantum de 100 lei, ramanein sarcina statului, potrivit art. 275 alin. 6 C.pr.pen. Cu apel (potrivit art. 408 alin. 1 C.pr.pen.), in termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei (conform art. 410 alin. 1 C.pr.pen.). Pronuntata in sedinta publica, astazi, 30.03.2018”.

