Dezvăluiri uluitoare din culisele DNA. Cum Parchetul condus până de curând de Laura Kovesi a încercat să distrugă premeditat 77 medici oncologi din România

Parchetul condus pana de curand de Laura Kovesi a incercat sa distruga premeditat 77 medici oncologi din Romania, pe care i-a acuzat de luare de mita, i-a pus la stalpul infamiei si i-a prezentat opiniei publice ca niste corupti, fara ca impotriva acestora sa abia vreo proba. Iar cel care a recunoscut ca cei 77 de medici, impreuna cu alti cinci inculpati, au fost pusi sub acuzare pe o facatura a fost chiar parchetul anticoruptie. Nu a facut-o insa printr-un comunicat de presa, asa cum DNA obisnuieste cand anunta declansarea unor anchete sau trimiterea unor dosare in instanta, ci pe sest, printr-o “actualizare” ascunsa undeva pe site, potrivit www.luju.ro

Clasarea dosarului in care vizati erau cei 77 de medici oncologi a fost dezvaluita la sfarsitul lunii mai 2018, de site-ul dcnews.ro, dar de atunci DNA nu a facut niciun anunt oficial privind aceasta solutie. Publicatia PSnews.ro a reusit totusi sa obtina de la DNA un raspuns concret privind clasarea dosarului in care 77 de medici oncologi erau acuzati de luare de mita pe motiv ca ar fi participat la un congres in India, deplasarea fiind platita de o companie farmaceutica. Mai bine spus, in urma solicitarilor facute, jurnalistii de la PSnews.ro au fost indrumati catre un comunicat de presa al DNA in care a fost anuntata solutia de clasare.

Nu este insa un comunicat de presa distinct, in care parchetul la conducerea caruia a fost plasata fosta consiliera a Laurei Kovesi, procuroarea Anca Jurma, sa fi anuntat ca cei 77 de medici oncologi si ceilalti cinci inculpati au primit clasare. Nu este un comunicat de presa pus pe site intr-o pozitie vizibila, asa cum sunt puse cele in care se anunta dosarele incepute sau trimise in instanta. Este vorba despre o “actualizare” din 11 iulie 2018, aruncata undeva pe site, intr-un loc in care cu greu poate fi gasita si citita. O “actualizare” facuta la comunicatul din 30 mai 2016 in care se anunta urmarirea penala a celor 77 de medici oncologi pentru luare de mita. Despre scuze fata de cei 77 de medici pe care DNA a incercat sa ii distruga, nici nu poate fi vorba.

DNA isi recunoaste facatura

In ceea ce priveste “actualizarea” DNA in care se anunta solutia de clasare, parchetul anticoruptie recunoste practic faptul ca intregul dosar nu a fost altceva decat o facatura. Astfel, DNA precizeaza ca solutia de clasare s-a dispus in 4 mai 2018, in temeiul art. 16 alin. 1 lit. b) teza I din Codul de procedura penala - “fapta nu este prevazuta de legea penala”, dupa ce s-a constatat ca nu exista probe suficiente care sa dovedeasca, dincolo de orice dubiu rezonabil, ca cei 77 de medici oncologi ar fi luat mita, iar compania farmaceutica si cei patru reprezentanti ai acesteia ar fi dat mita.

Iata “actualizarea” DNA:

“La data de 04.05.2018, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus clasarea dosarului penal sub aspectul infractiunilor retinute in ordonanta prin care s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de 82 de suspecti, intrucat faptele nu sunt prevazute de legea penala.

Dupa analizarea probelor administrate in cauza, s-a constatat ca nu exista probe suficiente care sa dovedeasca, dincolo de orice dubiu rezonabil, faptul ca deplasarea medicilor in India, finantata de societatea farmaceutica, a reprezentat o mita in legatura cu atributiile lor de serviciu, probele administrate subliniind doar existenta unui comportament contrar unor norme etice specifice domeniului.

Totodata, a reiesit faptul ca dorinta reprezentantilor societatii farmaceutice a fost de a se face cunoscuti pe piata prin organizarea unor evenimente de marketing, dar ca acest mod de actiune a incalcat regulile etice convenite.

In acest sens, s-a avut in vedere ca in perioada care face obiectul cercetarilor, medicii erau obligati potrivit normelor legale in vigoare, ca in momentul prescrierii tratamentului, sa indice in reteta denumirea comuna internationala a medicamentului, adica substanta activa, nicidecum denumirea comerciala, eliberarea efectiva a unui anumit medicament urmand a fi facuta in farmacii.

Din analiza actelor puse la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate rezulta ca toti suspectii au intocmit retete cu denumirea comuna internationala a medicamentului, iar din farmacii pacientii au ridicat pentru aceeasi denumire comuna internationala medicamente ale unor companii farmaceutice diverse, in conditiile in care pe piata existau mai multe variante (medicamente generice) ale aceleiasi substante active. Ponderea produselor comercializate de compania farmaceutica respectiva ce au fost ridicate din farmacii de pacientii medicilor suspecti a fost redusa, acest lucru fiind subliniat si de situatiile de vanzari puse la dispozitie de societate.

Un alt aspect care contribuie la crearea unui dubiu cu privire la scopul pentru care compania farmaceutica a organizat deplasarea in India este reprezentat de faptul ca invitatia de participare a fost adresata tuturor medicilor oncologi pe care reprezentantii medicali ii vizitau. De asemenea, la deplasare au luat parte si medici rezidenti, medici radiologi, medici de alte specialitati, farmacisti si neprofesionisti in domeniul sanatatii, care nu aveau atributii in prescrierea unui tratament pentru pacienti oncologici, existand dificultati in a sustine ca pentru o parte din persoanele participante deplasarea a reprezentat mita, iar pentru altele nu a avut acest caracter”.

