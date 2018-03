DEZVĂLUIRI INCREDIBILE din INTERIORUL sistemului. Planul Minerva și Protocolul infracțional SRI - PICCJ

Noi dezvăluiri despre Binomul SRI-DNA ies la suprafață. Jurnalistul Răzvan Savaliuc amintește de Planul Minerva, un instrument care îi ajuta oamenii sistemului să „domine țara politic și economic, iar orice contact cu Rusia să fie blocat pentru a controla regiunea”.





„Initial, Planul Minerva a fost impus de americani si imbratisat si de autoritatile de la Bruxelles, care conduc Comisia Europeana. In privinta politicilor externe este stiut ca americanii nu au morala si principii, ci doar interese. Au impus Planul Minerva socotind ca astfel vor domina tara politic si economic, iar orice contact cu Rusia va fi blocat si vor controla regiunea.

Totul prin arma catuselor. Iar UE a achiesat, de aceea Rapoartele MCV au fost numai de aplaudare a institutiilor de forta si nu au dedicat vreun rand despre existenta vreunui abuz. Romania a fost supusa unui experiment. I s-a impus in secret, prin servicii, sa adopte strategii de actiune penale, care au fost folosite de americani in tarile sud-americane, arabe si africane (lumea a III-a) folosite in combaterea traficului de droguri, de persoane, terorismului.

Adica cu incalcarea Drepturilor Omului. Politicienii, elitele romanesti au fost vanate sistematic si plimbate in catuse in fata natiunii, manipulandu-se dorinta poporului de dreptate”, scrie Răzvan Savaliuc într-un editorial publicat pe LumeaJustiției.

Dosarul Flota

Jurnalistul mai vorbește și despre implicarea fostului președinte al României, Traian Băsescu în acest plan: „Totul a inceput cu acceptul tacit al presedintelui Traian Basescu, care era inculpat la preluarea mandatului in Dosarul Flota, care a acceptat “vanatoarea de scalpuri” din Romania, si care a fost ajutat de forte externe sa ramana la Putere, fraudandu-se alegerile si aruncandu-se la cos rezultatul Referendumului din 2012, cand 7,4 milioane de romani au votat pentru demiterea lui.

In 2005 s-a emis Hotararea CSAT nr. 17/28.02.2005 (organ administrativ) care a considerat sa introduca in Strategia Nationala Anticoruptie coruptia si evaziunea fiscala ca vulnerabilitati la siguranta nationala. La fel a fost bagata si presa.

Fara nicio baza legala, fara ca legislatia Romaniei sa permita, SRI si Parchetul General au semnat Protocolul de cooperare dintre Parchetul ICCJ si SRI pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale nr. 003064 din 04.02.2009 (act prin care SRI a fost introdus ilegal in activitatea de urmarire penala)”.

