Decizie drastică: O mamă îşi PEDEPSEŞTE copiii într-un mod INEDIT. Lecţia mamei a stârnit reacţii puternice. FOTO

Este vorba despre o mamă care decide să pedepsească exemplar copiii săi care au fost obraznici cu şoferul microbuzului şcolar. Este însă criticată după ce a postat această întâmplare pe Facebook. Oricum, merită totată atenţia această poveste deoarece doar prin exemple se pot îndrepta atât părinţii cât şi copiii.





Pe jos la şcoală 7 km ducând cu ei o pancatră pe care scria : ''Am fost răi şi prost crescuţi cu şoferul autobuzului. Mama ne-a pus să mergem pe jos''. Este pedeapsa exemplară pe care o mamă canadiancă a aplicat-o săptămâna trecută celor doi copii care s-au comportat urât în autobuzul şcolar. Două ore şi jumătate prin ninsoare au fost suficiente celor doi copii, elevi la o şcoală elementară din Harrow, în Ontario, ca să se înveţe minte şi să hotărască să nu mai repete greşeala.

Pedeapsa a fost postată de femeie pe Facebook unde a primit mii de like-uri. ''Copiii mei s-au comportat urât cu şoferul autobuzului şi am fost chemată la şcoală. Deci, în această dimineaţă am mers pe jos 7 km pentru a-i face să înţeleagă ce se întâmplă când eşti izgonit din microbuz. Am mers preţ de două ore'', era scris în postarea foarte apreciată de ceilalţi părinţi. ''Bravo, aşa se face'' sau ''Eşti o mamă fantastică''.

Postarea a primit peste 30 de mii de aprecieri. Sute de oameni au scris că au aprobat acțiunile mamei: "Da, asta e modul de a face asta! Bună treabă! ", Scria un comentator," Omg o metodă bună ", a adăugat un altul.

Cu toate acestea, Tina Gatt, managerul comunității de informare de la filiala locală Windsor-Essex a organizației non-profit, Societatea pentru Ajutorul pentru Copii (CAS), a fost mai puțin impresionată de pedeapsă.

Cu câteva zile în urmă, în Virginia, un tată a obligat pe fiul său de 10 ani să alerge la şcoală pe ploaie după ce acesta a fost dat jos din autobuz trei zile fiindcă a agresat colegii. Şi în acest caz a fost postat un video pe reţelele sociale care a făcut înconjurul web-ului Sursa: independent.co.

Pagina 1 din 1