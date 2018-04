NEWS ALERT. Dan Petrescu, aproape de DESPĂRȚIREA de CFR Cluj. Ofertă colosală pentru tehnician

„SuperDan” a primit o ofertă tentantă din partea formației Guizhou Zhiceng, ocupanta locului 15 în prima ligă din China. Potrivit anunuțului postat pe Twitter de Jiangsu Suning FC News, Petrescu aşteaptă finalul campionatului pentru a da un răspuns concret. Guizhou Zhicheng i-a oferit românului în vârstă de 50 de ani un contract în valoare de două milioane de euro și valabil pe o perioadă de doi ani, anunță ziare.com.

Sursa citată a mai titrat că Dan Petrescu a purtat deja primele negocieri cu cei de la Guizhou Zhicheng. Astfel, „Bursucul” ar reveni în prima ligă din China, după ce a condus, în 2016, echipa Jiangsu Suning, trupă antrenată în prezent de Cosmin Olăroiu.

Chinese media "Football" says former Jiangsu coach Dan Petrescu may have already signed with Guizhou, who is struggling in relegation zone. Petrescu will be back to CSL after Romanian league finished. — Jiangsu Suning FC News

