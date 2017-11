Dan Negru, DEZVĂLURI-ȘOC despre ultimele zile ale Stelei Popescu

Dan Negru a vorbit cu regret despre proiectele pe care le avea în desvășurare cu Stela Popescu și moartea subită a actriței.





„Trebuia sa filmam episodul de Crăciun pentru Guess My Age - Ghiceste varstadar nu am găsit nici măcar o zi libera in agenda ei in perioada filmărilor. La 80 de ani avea o agenda full! Așa ca am renunțat și am filmat împreuna acu’ doua saptamani pentru un episod normal.

Avea sa fie ultima ei apariție intr-un show de televiziune. A știut sa folosească televiziunea încă de la începuturi. Acu’ vreo 20 de ani când am prezentat prima data Festivalul Mamaia mi-a povestit despre cum a prezentat la televiziune primul “Cerb de Aur” împreuna cu Iurie Darie, cu Valeriu Lazarov producător general și cu Octavian Paler director de festival! Azi, in ultima zi, televiziunea continua sa o devoreze”, a scris Dan Negru.

Actrița Stela Popescu a fost condusă pe ultimul drum, duminică, de sute de persoane și înmormântată cu onoruri militare la Cimitirul Cernica, alături de soțul său, Puiu Mihai Maximilian.

La slujba de la Mănăstirea Cernica au fost, alături de fiica regretatei actrițe, Doina Maximilian, ambasadorul Republicii Moldova, Mihai Gribincea, actorul Alexandru Arșinel, directoarea Teatrului "Stela Popescu", Smaranda Oțeanu Bunea, actrița Adriana Trandafir, Adrian Enache, Aurelian Temișan și Monica Davidescu, Manuela Hărăbor, Raluca Guslicov, Mihai Constantin, fostul soț al Stelei Popescu, Dan Puican.

„A plecat, Stela! Și lasă în urmă o imensă durere neamului românesc, familiei, prietenilor, mediului artistic și, nu în ultimul rând, mie! Când m-am referit la familie, m-am gândit și la familia noastră, a actorilor de teatru, film și televiziune și mai ales a familiei noastre de la Teatrul de Revistă 'Constantin Tănase'.

Stela, plecarea ta reprezintă o mare pierdere, un gol pe care mult timp de acum încolo nu știu cum îl vom umple... Mă simt singur pe scenă fără tine, draga mea prietenă, după patru decenii în care am împărțit bucurii, lacrimi, fericire, dar mai ales aplauze din partea publicului care nu te va uita niciodată. Ai fost, ești și vei rămâne Steaua noastră și Steaua Teatrului Românesc de Revistă. Începând de astăzi, o nouă stea va străluci pe cer în constelația marilor valori care nu mai sunt alături de noi. Drum bun către stele, Stela!”, a spus Alexandru Arșinel în mesajul de adio.

