Așa cum v-am anunțat, cutremurul a avut loc, de intensitatea precizată. Horoscop

Horoscop Prin metodele astrologiei creștine științifice, am calculat și am interpretat, apoi am scris vineri noapte: ”Pe coordonatele României nu sunt semne de seism mai mare de 4 grade sau alte dezastre majore.” După cum ați fost informați de presă, în weekend, duminică, la ora 15:15:04 a avut loc un cutremur de 3,9 grade.





5 februarie Horoscop Pe 5 februarie s-au născut William Burroughs, Charlotte Rampling, John Boyd Dunlop, Hiram Stevens Maxim, H.R. Giger, John Carradine, Andreas Papandreu, Irina Eliade, Gheorghe Hagi, Mircea Romcescu, Andrei Zincă. Horoscop Pe 5 februarie, în calendarul creștin-ortodox sunt Sfintele Agata şi Teodula. Nimic în ”Kalendar”. Horoscop Creştinismul a fost învinuit adesea că este misogin şi că nu a acordat femeii locul meritat. Iată, pe 5 februarie, o pomenim pe Sf. Mc. Agata. „Era în cetatea Panormului o fecioară foarte frumoasă, anume Agata, născută din părinţi de neam bun şi bogat”. Iată că învinuirea se dovedeşte mincinoasă! Care religie, spuneţi-mi una măcar dintre cele 137 de pe Pământ, sau măcar dintre cele mari, din islam şi budism, ei bine, care religie mai spune că un motiv al sanctificării a fost că femeia, fecioara respectivă, a fost foarte frumoasă! Horoscop Dar, cum a fost, o să mai fie! Teoria ciclurilor, am mai pomenit-o și altădată, dar repetiția nu strică. Unii spun că a fost formulată într-o formă elegantă de marele Pitagora, învățătorul lui Zamolxe: " Natura este ciclică şi are oroare de vid !" Dumnezeu, Marele Arhitect, Legea Eternă, cum vreţi să-I spuneţi, a făcut Universul, Pluriversul, ciclic. Totul în jurul nostru este materie şi undă. Ori, teoria cuantică arată caracterul dublu al luminii, de exemplu, de corpuscul şi undă. Unde este undă, vibraţie, apare lungimea de undă, perioada, ciclicitatea. Horoscop Astrologia creştină științifică operează cu teoria ciclurilor . Este relativ complicat modul în care a enunţat cardinalul Pierre D’Ailly, în secolul XIV, postulatele astrologiei creştine. El trebuia să împace principiile astrologiei clasice cu cel de a 2116-lea paragraf al Catehismului: „Toate formele de divinaţie trebuie respinse: consultarea horoscoapelor, astrologia, chiromanţia, interpretarea prezicerilor şi a sorţilor, fenomenele de clarviziune legate de viitor, recurgerea la medium-uri ascund o voinţă de dominare asupra timpului, asupra istoriei şi în sfârşit, asupra oamenilor şi în acelaşi timp o dorinţă de a-şi câştiga favoarea puterilor ascunse.” Bunul cardinal francez, autorul „Astrologiei creştine” şi a „Imago Mundi”, cartea călăuză pentru Cristofor Columb, a reuşit, la Consiliul de la Constanţa să obţină, acceptarea de principiu, canonizarea Astrologiei. Dar bunul cardinal s-a îmbolnăvgit grav și s-a săvârșit din această viață și nu a mai reușit să vegheze asupra canonizării astrologiei. „...voinţa de dominare asupra timpului, asupra istorie şi a oamenilor...” – ei bine, se recunoaşte deschis, pe faţă, puterea Astrologiei, care putere nu trebuia lăsată pe mâna oricui! Dar oare cine nu se ocupă, astăzi, cu încercarea de a domina timpul și oamenii? Horoscop Aşa, papa Urban al VIII-lea, " armeanul ", mare amator de astrologie, dar şi cunoscător al puterii ei, pune pe franciscani, intelectualii Biseicii Universale, să „comită” o astrologie paralelă, cu premize şi interpretări dubioase, păstrând adevărata astrologie doar pentru uzul Vaticanului , ea numindu-se " astrologia creştină ". Da, este papa care l-a chemat la judecata Inchiziței pe Galileo Galilei. Este celebră butada papei Urban, din timpul judecații: Draga Galileo Galilei, ilustrissime, dacă pământul se învârtește atâta, nu ar trebui să fim îmbătați, aiuriți, amețiți? La care Galileo a răspuns: Cu siguranță, da! Dragostea este una dintre manifestări! Clericii au râs și au bătut din palme. Să nu credeți că judecata Inchiziței era un proces ca la Gestapo, cu fiare înroșite și smulgerea unghiilor. Era mai mult o discuție filosofică, înalții clerici verificau progresul științei prin prisma dogmei creștine. Sigur, cu cine merita respect, iar marele Galileo Galilei merita tot respectul din lume. S-au rescris cărţi, inclusiv „ Tetrabiblos ” s-au conceput noi reguli şi teorii. În definitiv, doar călugării ştiau carte în acele vremuri şi toate cărţile, sursele de informare, erau în mâinile lor, în mânăstiri. Nobilii se distrau cu cărţi precum " Decameronul "! Dacă ştiau să citească, ceea ce era foarte rar! Horoscop În câţiva ani călugării franciscani au şters aproape total astrologia antică şi au înlocuit-o cu produsele lor. Astăzi, peste tot, avem astrolgia făcută de franciscani: zodiacul sideral, domificaţia Placidus, un călugăr, olivetan, parcă, diferse chei de interpretare, ca un dicționar, ca o limbă străină. Este de aşteptat să nu prea funcţioneze foarte bine , nu? Iar dacă este vorba de astrologia vedică, indiană, atunci este rău de tot greșită! Astrologia care funcționează - adică zodiacul tropical, case egale, planetele şi luminariile, fără asteroizi şi indicatori, aspectele primează, nu casele, în special conjuncțiile, cheile de interpretare ale papei Urban, teoria ciclurilor, șirurile aspect-eveniment, marile conjuncții, teoria generațiilor etc - este practicată astăzi de foarte puţine persoane, care în mod voit, sau accidental, au fost instruite de cei câţiva care mai ştiau via Vatican , sau, în mod expres, au fost alese ca să păstreze informația, astrologia științifică creştină şi cheile de interpretare ale papei Urban. Horoscop La Consiliul de la Constanța s-a stabilit că astrologia (creștină științifică) nu poate influența sufletul nemuritor și că astrologul creștin trebuie să se concentreze pe găsirea legilor generale și pe prezicerea fenomenelor naturale periculoase și politice globale care pot influența semințiile, popoarele. Și pe astrologia medicală. Astrologul creștin NU FACE HOROSCOPE PERSONALE pentru public. Dar, sunt permise unele excepții pentru regi, conducători, oameni politici, VIP-uri care pot influența mase mari de oameni. Prin metodele astrologiei creștine științifice, am calculat și am interpretat, apoi am scris, vineri noapte: ”Pe coordonatele României nu sunt semne de seism mai mare de 4 grade sau alte dezastre majore.” După cum ați fost informați de presă în weekend, duminică, la ora 15:15:04 a avut loc un cutremur de 3,9 grade. USGS spune că 18 stații au dat intensitatea 3,6 iar patru stații 4,2. INFP dă intensitatea de 3,9, o medie ponderată pe stațiile americane și românești. Tot USGS dă adâncimea de 152,3 km și epicentru la 8 km NNV de Gura Teghii, pe coordonatele 45,549N și 26,375E. Horoscop Am primit multă corespondență de la domniile voastre. Vă mulțumesc mult, din suflet, pentru vorbele bune și aprecieri. Mă motivează să continui această rubrică cu toate că-mi este foarte greu. Cu această reușită acuratețea mea de a prevedea cutremurele, în ultimii 25 de ani, se ridică la aproximativ 88% din 67 de cazuri. În cele 8 cazuri în care am ”greșit” cutremurul a avut loc cu o zi până la trei zile după data prognozată, însă foarte aproape de intensitatea precizată. Horoscop Mulți dintre domniile voastre mă întreabă despre mașina de produs cutremure a lui Vladimir Vladimirovici Putin. Așa cum am precizat este o teorie a conspirației, poate fi doar o glumă. Îmi place să glumesc, doar așa, cu umor, putem să ducem civilizația, erudiția, bunul simț și informațiile de calitate, adevărate, mai departe. Ridendo Castigat Mores! Horoscop Dar în ultimii trei-patru ani, frecvența cutremurelor de 3,5 pana la 3,9 în weekend este mai mare cu 74% decât în oricare altă zi a săptămânii. De aici gluma cu Vladimir Vladimirovici care se joacă cu mașina lui de cutremure în weekend și nu știe să facă cutremure mai mari de 3,8. Horoscop Mulți mă întrebați ce este un RD-180. Ca să fiu rău, pot să spun că este un NK-33 mult îmbunătățit. Bun, nu sunt rău, nu am fost niciodată! RD-180 este un motor rusesc de rachetă, unul dintre cele mai puternice de pe Terra. Și Elon Musk a cumpărat patru ca să le folosescă la... vă spun altădată. Teoria conspirației, repet, teoria conspirației spune că un astfel de motor, când funcționează, la capacitatea maximă, dezvoltă trepidații puternice, vibrații de un spectru foarte, foarte larg. Dacă aceste vibrații sunt transmise către un strat oarecare de cuarț, cunoscut și evaluat, acest strat poate începe să emită unde electromagnetice, care unde, prin rezonanță, pot produce vibrații în alt strat de cuarț cine știu unde, poate la adâncime, sub Vrancea. Dacă există o tensiune mecanică și electrochimică între straturile tectonice, gata, cutremurul este inițiat. Horoscop Eu nu sunt de acord cu această teorie a conspirației, nu în totalitate, fenomenul de rezonanță acustică există și îl am în fața mea. Pe timpuri, la tataie, la dom’ Pascale, acasă, existau 12 pahare de cristal cântătoare în cor. Făcute special, în Franța, marca Baccarat și se pare că aveau un preț foarte mare. Foarte puțini au auzit de ele și mai puțini au avut așa ceva. Un capriciu al bunicii mele, cuconița Uța. Deliciul petrecerilor, mesenii goleau repede paharele ca să cânte. Întâi paharele, după aceia cântau ei! Nu cred că se mai fac în ziua de astăzi, era mult de lucru și costau foarte mult. Dacă loveai ușor unul dintre pahare acesta începea să vibreze și cânta. Dar și celelate pahare începeau să cânte, cam la aceiași notă, dar puțin mai încet, ca un cor care însoțește solistul. Rezonanță. Mai am în fața mea două dintre paharele cântătoare în cor. Când unul dintre ele o să se spargă, cum s-au spart, în decursul ultimului secol, celelate zece, o să moară și dovada materială a unor amintiri prețioase pentru mine. Citește mai departe ... Pagina 1 din 2 12 cutremur, radu stefanescu, astrologie, destin, viitor, speranta Tag-uri: horoscop



Comenteaza articolul

Nota comentarii

Politica copyright Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Așa cum v-am anunțat, cutremurul a avut loc, de intensitatea precizată. Horoscop



Stirile zilei

Alte articole din categoria: Horoscop Alte articole din categorie

capital.ro

libertatea.ro

rtv.net

wowbiz.ro

b1.ro

cancan.ro

infoactual.ro

unica.ro

fanatik.ro

dcnews.ro