Cum îl salvează finul Alin Tișe pe nașul Emil Boc, de cinci milioane de euro. DNA se face că nu vede nimic deși e ILEGAL

Consilierii județeni din cadrul Consiliului Județean Cluj sunt la un pas să legalizeze un mare dezastru ecologic, produs de o ilegalitate mare cât Clujul, comisă de Primăria Cluj Napoca. Cinci milioane de euro sunt gata să fie aruncate pe apa sâmbetei pentru repararea unei greșeli comise de Primăria Cluj Napoca.





Toți clujeni știu că lângă groapa de gunoi a Clujului, de la Pata Rât, s-a format un lac de levigat, o substanță toxică, nocivă pentru sănătatea omului, dar nimeni nu știe marele secret: cum s-a format acest lac de levigat care a conținut zeci mii de metri cubi de substanță toxică.

De curând marele secret a fost aflat de o echipă de experți, care a investigat cum a fost posibilă o alunecare a unei zone de aproximativ o treime, din vechea groapa de gunoi a orașului Cluj Napoca, închisă în 2015. În cadrul acestei alunecări, care a angrenat aproximativ 200.000 de metri cubi de deșeuri, apa a fost principalul motiv. Concluzia echipei de experți este un a năucitoare, dar cu toate astea, autoritățile implicate, Primăria CLuj Napoca și Consiliul Județean Cluj, au preferat să ascundă gunoiul sub preș, la propriu. Experții au descoperit că în zonă, la aproximativ 500 de metri în amonte, mai există o rampă provizorie de depozitare a deșeurilor, construită și administrată de Primăria Cluj Napoca. Ei bine, sub această rampă provizorie, Primăria Cluj a construit ILEGAL un sistem de drenaj care nu a fost interconectat cu un canal de colectare a apei și a levigatului. Astfel, toata apa de la ploi sau cea folosită de pompierii de la ISU Cluj, pentru stingerea incendiilor, care au fost cu zecile în ultima vreme, s-a scurs prin vechea groapa de gunoi și astfel a provocat alunecarea imensă. Și mai ciudat este faptul că, susțin sursele noastre, experții au primit ordin să astupe țevile de dren descoperite pentru a nu fi văzute de nimeni. ”Când am ajuns la aceste țevi cu diametrul de 125 de mm, apa curgea cu un debit foarte mare. Toată apa se scurge pe unde apucă, prin vechea groapă de gunoi și forțează o ieșire. Am făcut fotografii și filme. Chiar și în fotografii se vede cum levigatul de la groapa lui Boc se scurge spre vechea groapă care este închisă și care a alunecat”, a spus un expert. Cinci milioane de euro

Normal ar fi fost ca Primăria Cluj Napoca să plătească pentru cheltuielile suplimentare, legate de închiderea vechii gropi de gunoi a orașului, deoarece această instituție a construit un sistem de drenaj ilegal, care a provocat un adevărat dezastru ecologic.

În prezent, prin fonduri europene se lucrează la vechea groapă de gunoi.

