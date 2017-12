CRĂCIUN SPECIAL, colind DEOSEBIT pentru cititorii „Evenimentul zilei” | VIDEO

De Crăciun, Elena Daniela Ioniță, o tânără sperață a muzicii românești a realizat, pentru cititorii „Evenimentul zilei”, un colind, o melodie specială, alături de colegii săi de la Liceului de Artă „Victor Brauner” din Piatra Neamț. Are 18 ani și a urcat pe scenă, la doar șapte ani, atunci când a câștigat premiul I. Am cunoscut-o printr-o conjunctură deoasebită, în Pipirig, o localitate de munte din apropierea orașului Târgu Neamț, și m-a încântat cu vocea și talentul înnăscut, căpătat de la părinții ei. Îți poate cânta aproape orice piesă de muzică ușoară și, vorba tatălui ei, îți face o nuntă singură cu muzică populară și de peterecere. „Nu a ajuns până aici, prin nepotisme. Elena cântă foarte bine. La ea, totul se întâmplă natural” a declarat, despre ea, compozitorul Mihai Alexandru.





O surpriză plăcută de Crăciun ne-a oferit Elena Daniela Ioniță, o tânără care, la doar 18 ani are în palmares 55 de diplome și multe premii câțtigate datorită talentului său despre care nu se sfiește să declare că l-a moștenit de la părinții ei.

Tatăl ei se ocupă, acum, de afaceri cu lemne dar, în tinerețe, a fost toboșar într-o formație cae încânta comunitatea din Pipirig și din împrejurimi. Are în față o carieră de succes și la cizelarea talentului său îți aduc contribuția. „Mi-am dat seama că am talent muzical la vârsta de 5 ani. Am mers la cursuri de canto doi ani mai târziu, la 7 ani, atunci când am și urcat pentru prima oară pe scenă. Moștenesc talentul de la tatăl meu, care a cântat de mic copil, dar a urmat și cursurile facultății de muzică «Gheorghe Dima», din Cluj”, a mărturisit Elena Ioniță.

Părinții au încurajat-o și, acum, Elena urmează cursuri de canto în București, sub îndrumarea Cristinei Manoliu-Săvulescu și a lui Mihai Alexandru, cel din urmă oferindu-se să se ocupe, de un videoclip. Pentru a o sprijini în carieră, părinții au investit într-un mic studio, chiar în locuința din Pipirig. Acolo, Elena Ioniță exersează și își face singură aranjamentele muzicale.

Elena Ioniță, alături de mama ei, în micul studio de acasă

Tânăra susține că repertoriul preferat îl reprezintă muzica ușoară, „dar și muzica populară are un rol important în viața mea, deoarece primii pași pe acest drum i-am făcut alături de cântecul popular”. A obținut locul I la primul concurs la care a participat. Avea doar șapte ani și a urcat pe scena de la Casa de Cultură din Târgu Neamț. „Pe parcursul anilor, am participat la diverse concursuri de muzică ușoară, concursuri naționale și internaționale, concursuri de muzică populară…”, a mărturisit Elena Ioniță.

La doar 18 ani se pregătește să facă pasul de la statutul de talent local la cel de stea a muzicii românești. Acum elevă a Liceului de Artă ”Victor Brauner” din Piatra Neamț, Elena Daniela Ioniță este din Pipirig și țintește spre București, mai întâi pentru a urma cursurile facultății de muzică, apoi pentru a ajunge acolo unde își dorește. Între marile nume ale muzicii autohtone. Cu o voce frumoasă și o prezență scenică remarcată deseori, Elena Ioniță este o prezență constantă la festivaluri și concursuri, la emisiuni tv.

„Mi-aș dori să cânt alături de Andra”