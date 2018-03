COPIL RĂPIT de tatăl RECIDIVIST. Drama SFÂȘIETOARE a unei MAME. A câștigat în INSTANȚĂ dar nu își poate lua FIUL

O mamă trăiește o adevărată dramă după ce fostul soț i-a răpit copilul, l-a acționat în judecată, a câștigat dar nu poate să își recupereze fiul. Tatăl este un recidivist - un escroc care s-a dat drept polițist și agent SRI - și, în ciuda disperării femeii, nicio autoritate nu a a reușit să o ajute până în prezent.





Caz halucinant la Cluj-Napoca. Unei mame, de 35 de ani, Ioana Bodea, i-a fost răpit copilul, anul trecut, de către tatăl recidivist iar autoritățile ridică din umeri, deși instanța a stabilit că domiciliul micuțului de un an și două luni este acasă la ea. Sentința nu a fost pusă, în aplicare, deoarece tatăl a reuşit să intimideze executorul judecătoresc şi angajatele Protecţiei Copilului, scrie Gazeta de Cluj.

Între timp, micuţul de un an şi două luni a uitat-o complet pe cea care i-a dat viaţă şi o numeşte mamă pe amanta răpitorului, în timp ce mama naturală îşi urmăreşte copilul prin poarta imobilulului unde s-a mutat „fostul”. La orice încercare de a se apropia de micuţ, fie încasează o bătaie, fie bărbatul face plângere penală pentru violare de domiciliu!

S-a îndrăgostit de un esxcroc care a spus că lucrează la SRI

În urma unei bătăi aplicate, vinery, de Vasile, fostul ei soț, de 42 de ani, Ioana Bodea s-a prezentatla IML Cluj . „Sunt absolventă de Psihologie şi când l-am cunoscut pe Vasile acesta m-a cucerit cu poveşti care de care mai senzaţionale, cum că ar fi agent secret de poliţie şi de S.R.I. Am aflat mai târziu însă că era un fost recidivist condamnat de două ori: o dată la patru ani pentru şantaj – executaţi un an şi ceva – şi o dată la opt luni pentru conducere de maşină cu numere false. Cu toate acestea l-am iubit şi ca urmare s-a născut, în ianuarie 2017 micuţul nostru”, a mărturisit femeia.

Ea susține că, după ce şi-a dat seama că Vasile este un escroc sentimental – care nu are un loc de muncă stabil, doar face pe comis-voiajorul alergând în schimb de la o femeie la alta – a încercat să se despartă de el. După ce a aflat de intenția femeii, în ziua de 30 decembrie 2017, Vasile a intrat peste ea în casă, a împins-o în perete şi i-a luat copilul din braţe, nu înainte de a o ameninţa cu moartea dacă anunţă autorităţile. „De atunci, orice aş fi făcut nu am reuşit să-l văd pe micuţ decât de două-trei ori, câte zece minute, însă nicidecum să-l pot aduce la mine acasă, în Săvădisla”, a adăugat mama disperată. Ioana a povestit că a avut o locuinţă, cumpărată de părinţii ei, în Floreşti, unde au locuit toţi trei. „Dar când mi-am dat seama că nu doreşte decât banii mei şi aproape m-a adus în sapă de lemn, am vândut apartamentul, prilej cu care mi-a furat 6.000 de euro. Acum se poartă astfel cu mine deoarece vrea să-mi ia toţi banii pe care-i mai am – şi foloseşte ca monedă de schimb copilul”, îşi continuă povestirea, cu ochii în lacrimi, tânăra mamă.

Bătută atunci când a vrut să își vadă fiul

Ea a spus că, între timp, Vasile s-a mutat la amanta lui, în cartierul Mărăşti, la casă şi curte, femeia fiind o asistentă medicală în vârstă de aproximativ 50 de ani. „De atunci mă înfiinţez la poarta lor zilnic şi-mi pândesc copilul prin crăpăturile porţii. Mi se rupe inima când o văd pe femeie cum se joacă cu fiul meu”, a relatat Ioana Bodea. Spune: „I-am surprins cum ea îi spune „Hai la mama” şi el îi răspunde cu „mamă”, asta când pe mine, practic, nici nu mă mai cunoaşte. De altfel, deşi deţin hotărâre de la instanţă, din 19 februarie 2018, cum că micuţul trebuie să aibă domiciliul la mine, nu am reuşit să-l recuperez nicicum. Iar ieri (n.n. – luni 26 martie) Vasile m-a atacat în faţa porţii amantei lui, în timp ce eu mă aflam cu mama în maşină, dornică să-mi văd copilul. A dat cu pumnul în geam să-i deschid, eu am coborât din maşină şi atunci m-a prins de gât, m-a ţinut până n-am avut aer şi apoi m-a dat cu capul de maşină”. În urma loviturii primate, Ioana a necesitat îngrijiri medicale, la spital. Pe fişa de externare de la U.P.U. scrie, negru pe alb: „TCC minor grad 0. Tf cu contuzie mandibulară. Contuzie laterocervical stg. Afirmativ agresiune fizică”.

A agresat copilul în fața executorului judecătoresc

