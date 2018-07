Contract de 3.9 miliarde de dolari pentru noile aeronave Air Force One

Compania Boeing a semnat un contract în valoare de 3,9 miliarde de dolari pentru a construi două aeronave de tip 747-8, utilizate ca avioane prezidențiale – Air Force One – de către Donald Trump. Aparatele de zbor urmează a fi livrate până în decembrie 2024 și vor fi vopsite în roșu, alb și albastru





Pentagonul a anunțat decizia respectivă marți. Conform declarației de presă, contractul anterior al companiei Boeing, cu sediul principal în Seattle, a fost extins, astfel încât proiectanții vor modifica și pregăti două aeronave prezidențiale 747-8, gata să intre în misiune în orice moment. Contractul respectă datele generale ale înțelegerii informale dintre Boeing și Casa Albă, din luna februarie anul curent. Acordul a fost semnat după ce președintele Donald Trump a formulat obiecții la prețul de patru miliarde de dolari, în cadrul unui acord anterior pentru producerea de aeronave prezidențiale Air Force One. Acesta a comentat pe Twitter: "costurile au scăpat de sub control", adăugând "Anulați comanda!" Casa Albă a declarat în februarie că, în urma noului acord, se vor economisi peste 1,4 miliarde de dolari din banii contribuabililor, dar acest lucru nu a putut fi confirmat din surse independente. Documentele financiare ale Forțelor Aeriene, publicate în februarie pentru anul fiscal 2019, se referă la un cost de 3,9 miliarde de dolari pentru programul celor două aeronave. Același document financiar pentru anul 2018, fără a fi ajustat la rata inflației, include prețul de 3,6 miliarde de dolari. Cele două aeronave Boeing 747-8 sunt comparate cu o ”Casă Albă zburătoare” care poate fi folosită și în cele mai grave scenarii de securitate, cum ar fi un război nuclear, acestea fiind modificate pentru a avea echipamente de avionică militară, comunicații avansate și un sistem de autoapărare. Președintele Trump a declarat, într-un interviu acordat marți postului de televiziune CBS, că noul model Air Force One va fi modernizat în interior și va avea o schemă de culori diferită de albul actual plus două nuanțe de albastru, care datează din perioada administrației președintelui John F. Kennedy.

