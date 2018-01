Comisia SRI l-a SCOS din SĂRITE pe Dragnea. „M-am AUTOINVITAT de m-am PLICTISIT!”

Liderul social-democrat vrea să povestească tot ce știe despre relațiile dintre serviciile secrete, politică și justiție, dar comisia parlamentară de control a activității SRI nu se grăbește să-l audieze. Liviu Dragnea a spus, miercuri, vizibil deranjat, că s-a plictisit să se autoinvite.





Șeful PSD a cerut în repetate rânduri, încă de anul trecut, să fie chemat la audieri în comisia parlamentară de control a activității SRI. Dragnea vrea să povestească ce știe despre relațile dintre serviciile secrete, lumea politică și justiție. „Dacă mor, mor în picioare", a zis el recent.

Comisia parlamentară de control a SRI este condusă de un coleg de partid al lui Dragnea, social-democratul Claudiu Manda, iar majoritatea în comisie aparține coaliției de guvernare PSD-ALDE. Cu toate acestea, Manda a spus, miercuri, că intenționează să îl invite la audieri pe Dragnea, dar nu a avansat o dată precisă.

Liderul PSD a relatat, în premieră, luni seară, că a participat în decursul mai multor ani la petreceri private organizate de SRI.

„Eu am avut o relaţie relativ bună cu George Maior (fost director SRI, n.red.) cât încă era la noi în partid şi eram colegi în Biroul Permanent Naţional, până a fost numit. Am avut şi după aia o relaţie nu pot să spun apropiată, ne-am văzut mai des din momentul în care am intrat în guvern - prin 2013. Mai des la întruniri în care veneau mulţi oameni politici şi nu numai, şefi de instituţii, şefi de parchete, Curtea Supremă, servicii, parlamentari, miniştri, prim-miniştri, la o locaţie pe aici, pe lângă Floreasca, unde se făceau de obicei întâlnirile astea. Nu am ştiut niciodată care sunt astea, e vizavi de Vila Lac 1, Clubul Floreasca. (...) Le iniţia SRI-ul şi primeam invitaţii de Ziua naţională, ori de ziua SRI-ului ori de Ziua Unirii, cam de 4-5 ori pe an, în care vorbea directorul SRI, vorbea premierul, dacă era prezent - de obicei era prezent -, după care se socializa, vorbeau oamenii", a afirmat Liviu Dragnea la Antena 3.

