Coldea, în CIVIL la PARADA de 1 Decembrie, Ghiță, la Poliție în Serbia, pentru control judiciar

Ce se întâmplă cu Coldea și Ghiță la un an de la mega-scandalul ce a dus la plecarea generalului de la conducerea operativă a SRI, după dezvăluirile omului de afaceri? Ziua Națională a arătat foarte diferit pentru cei doi.





Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a participat pentru prima oară la parada de 1 Decembrie „în civil” și fără calitate oficială.

S-A AFLAT UNDE LUCREAZĂ Coldea, fostul prim-adjunct al SRI. CINE S-AR FI AŞTEPTAT la un POST ATÂT DE IMPORTANT?

La rândul său, Sebastian Ghiță, ale cărui dezvăluiri au contribuit decisiv la plecarea generalului de la vârful SRI s-a prezentat la poliția din Serbia pentru măsurile legate de controlul judiciar, potrivit B1TV.ro.

Reamintim că, în urma dezvăluirilor fostului deputat Sebastian Ghiță, directorul SRI, Eduard Hellvig, a solicitat preşedintelui Klaus Iohannis trecerea în rezervă a generalului Florian Coldea, după ce acesta a cerut eliberarea din funcție. Potrivit unui comunicat al SRI, motivele pentru care Coldea a făcut acest gest „țin de demnitatea și onoarea militară și de riscul afectării grave a instituției”

Adrian Țuțuianu aruncă BOMBA. Ce s-a întâmplat în cazul GENERALULUI COLDEA

Printre acuzațiile aduse de Ghiță lui Coldea a fost aceea că și-au petrecut mai multe vacanțe împreună, în locuri dintre cele mai exotice, totul fiind plătit de omul de afaceri.

„În ultima apariție v-am prezentat mai multe date despre relațiile cu Coldea și Kovesi. Am să mă concentrez pe legătura cu Florian Coldea. La începutul lui 2010, în debutul lunii februarie, am fost împreună cu familiile în Seychelles, doar noi. Era înainte de congresul PSD și am hotărât să mergem într-o vacanță, într-o insulă exotică. Am stat împreună și se poate verifica ușor”, a declarat Ghiță, la puțină vreme după plecarea sa din țară.

„În februarie 2015 (Florian Coldea - n.r.) a fost oaspetele meu la o vilă a familiei de la Cheia. Am dovezi și am să vi le arăt. Ponta își dorea să continuie proiectul cu autostrada Comarnic – Brașov, însă Coldea nu a fost de acord niciodată cu acest proiect. L-a amenințat de față cu mine că îl va aresta dacă semnează contractul. Licitația, pentru că a fost vorba de o licitație între mari concerne europene, fusese deja câștigată de către Strabag și era susținută de două grupuri finaciare mari: Societe General din Franța și Erste din Austria”, a mai spus Ghiță, în altă înregistrare.

Loading...