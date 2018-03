Ce se va juca la Atena: cazacioc sau căluşarii?

Pentru orice om raţional realegerea lui Vladimir Putin ca preşedinte al Federaţiei Ruse este o chestiune normală. Am fost în Rusia şi am văzut la faţa locului că ruşii îşi iubesc preşedintele, iar liderul suprem emană putere, exact ceea ce le place.





Ruşii nu înţeleg expansiunea UE. Trăiesc o mare dramă, pe care puţin sovietologi sau oameni specializaţi o înţeleg. În Occident este văzută drept o ţară barbară, iar în Orient este văzută ca o ţară civilizatoare, fiindcă a civilizat Siberia şi alte zone ale Asiei. Deci, Rusia are o dublă valenţă, schizofrenică aproape, în care nu ştiu cât de mult se regăseşte. Ea înţelege că e civilizatoare, iar alţii o consideră barbară. Occidentul n-a înţeles Rusia, de-aia o priveşte hipnotizat, ca iepurele care se uită la şarpele boa. Nimeni nu înţelege Rusia. De-aia sunt foarte buni ruşii în geopolitică, pentru că ştiu să joace şah.

Am citit zilele trecute un studiu care spunea că nemţii vor să facă un institut-monstru la Berlin, de studii slave, tocmai pentru a încerca să înţeleagă Rusia. După o minte simplistă, tefelistă ca să-l citez pe Ion Cristoiu, dacă Putin a câştigat al patru-lea mandat e de jale, ne-a luat dracu’, dar dacă Angela Merkel cîştigă cel de-al patru-lea mandat de cancelar e OK, democraţia se stabilizează.

Rusia e veşnică şi indiferent de guvernarea care e la Kremlin îşi urmăreşte acelaşi scop. Are zona ei de influenţă bine determinată. Deşi se pare că este un fals istoric, tot timpul Rusia va dori ceea ce se numeşte Testamentul lui Petru cel Mare. Văd că ruşii ţintesc în continuare Constantinopolul sau Istanbulul, spuneţi-i cum vreţi. Rămân cu dezideratul ca Marea Neagră să fie lac rusesc. Ultima ţintă e una geostrategică, pentru că energia reprezintă viitorul, iar căile comerciale, altădată valoroase, precum Suezul, sunt astăzi zone turistice. Aşa cum am anunţat în urmă cu vreo 3 săptămâni compania românească Transgaz participă la privatizarea DESFA, operatorul rețelei de gaze din Grecia. Asta după ce am câştigat la Chişinău şi punem la cale o conductă gigant BRUA (Bulgaria, România, Ungaria şi Austria). O conductă care ar salva sud-estul Europei de dependenţa gazelor ruseşti.

Nu vă încurc în detalii tehnicoeconomice. Vă spun doar că firma belgiană Fluxys care ne este adversară în cumpărarea companiei greceşti de distribuire a gazelor este principalul partener rus al Novatek în Europa. Novatek, cel deal doilea mare producător de gaze din Rusia, este co-proprietar al miliardarului Ghenadia Timchenko, asociat apropiat al lui Vladimir Putin. Un oligarh intim al lui Putin! Atât Timchenko, cât și Novatek sunt supuși sancțiunilor SUA față de anexarea Crimeea la Rusia. (curioşii pot vedea analiza din „Oligarchs Insider” http://oligarchsinsider. com/2018/03/14/timchenkos-shadow-looms-over-desfa-sale/).

Şi mai pe româneşte, ruşii în concurenţă cu o companie românească se bat pe reţeaua de distribuţie a Greciei. Nu trebuie să fii specialist în geopolitică, ci doar să priveşti harta ca să-ţi dai seama de uriaşa bătălie care se duce. De unde şi atacurile lansate, inclusiv în presa internaţională şi cea greacă, la adresa Transgaz. Poate România să construiască o alternativă la Rusia cu Rusia?

Respect enorm Rusia şi o spun public. Şi sunt pentru un dialog cu ea. Ne leagă prea multe-n istorie. Dar până nu va înţelege că şi statul român are propriile sale interese, nu doar Rusia, vorba fratelui nostru basarabean, mai avem oleacă de timp…

