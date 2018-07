VIDEO INCREDIBIL! Ce a făcut primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș la Tribunalul Cluj. Premiu pentru literatură...

La ultimul termen de judecată de la Tribunalul Cluj, în care primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș este judecat pentru infracțiuni de corupție, a avut loc un episod foarte interesant. Primarul nu a mai putut suporta minciunile prezentate ca probe de DNA și a acordat un premiu pentru ... literatură!!!





La finalul dezbaterilor, edilul din Baia Mare s-a dus spre masa unde stătea procurorul DNA, Ionuț Vasile, cel care a anchetat acest dosar, și i-a dat o pungă cu popcorn. ”Pentru literatura de specialitate din acest dosar”, a spus primarul. Nervos, procurorul a sărit ca ars și a cerut ajutorul judecătorului, numai că acesta era concentrat și discuta cu grefierul despre alte dosare, și tocmai suspendase ședința de judecată. Ionuț Vasile a pus punga cu popcorn pe pupitrul unde sunt audiați martorii.

Întâmplarea cu popcornul are la bază o întâmplare, reținută în dosarul penal, și pe care reporterul EvZ o trece la capitolul literatură. Așa cum DNA ne-a obișnuit în alte sute de dosare, episoade literare sunt prezentate ca probe de netăgăduit. De exemplu, în dosarul privind-o pe judecătoarea Florica Roman, de la Curtea de Apel Oradea, DNA a vorbit că aceasta a luat mită un ”ceas cu cuc și cinci kilograme de păstrăv”, denumiri generice la mitele primite. În realitate, s-a dovedit că Florica Roman a mers într-un târg de vechituri unde a cumpărat, pe bune, o pendulă veche. Judecătorul a fost achitat de orice acuzație adusă de DNA. Un alt dosar, cel al fostului președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, despre care DNA Cluj a spus că a cumpărat o lampă cu lumină cu ultraviolete, pentru a verifica mita. Literatura era că această lampă a fost adusă la birou și folosită de două secretare. La audierile de la tribunalul, nici una dintre cele două angajate nu a pomenit nimic de această lampă, despre care au spus că nu a existat niciodată.

Presat și amenințat de procurorul DNA

Revenind la dosarul lui Cherecheș, DNA Cluj, prin procurorul Ionuț Vasile, a susținut că primarul mergea să mănânce popcorn cu afaceristul Ioan Baltă, și că popcornul nu era popcorn ci bani, fără alte detalii. La termenul de ieri a fost audiat omul de afaceri Ioan Baltă care a dat cu DNA de pământ. Acesta a spus că: ”Domnul Cherecheș a venit la mine la firmă tot în baza relației de colaborare pe care o aveam cu primărie. Este adevărat că secretara știa că inculpatului îi place popcornul și îl servea cu acest produs. Mai mult, inculpatul când venea la mine mă suna și mă întreba dacă am popcorn și îi spuneam că am. Vizavi este un magazin alimentar de unde am cumpărat, în decursul timpului, nu un pachet care îl băgam la microunde, ci vreo 500. Poate să confirme și vânzătoarea de acolo”, a spus Baltă.

Martorul amenințat de procuror

