Povestea unei căsătorii din NECESITATE între DOI BĂRBAŢI, a CUCERIT lumea

Doi bărbaţi, heterosexuali s-au căsătorit în Irlanda pentru a evita plătirea taxelor de succesiune. Nunta, povesteşte Irish Times, este încoronarea unei prietenii de 30 de ani între Matt Murphy, 83 de ani şi Michael O'Sullivan, 58 de ani. Toată presa a relatat această poveste impresioanntă, iar retelele de socializare s-au încins.





Este un caz unic, pe care totată societatea l-a aprobat tinând cont de motivele acestui gest. Michael, divorţat şi tată a trei copii, a rămas pe stradă. Vechiul său prieten Matt, care are grave probleme de vedere, i-a oferit găzduire în schimbul ajutorului dat. Cu timpul, Michael a devenit un soi de îngrijitor pentru Matt, care neputându-l plăti, s-a gândit să-i lase casa moştenire. Dar taxele de succesiune, cam de 50.000 de euro, erau prea mari pentru Michael.

Când o amică a glumit că ar face mai bine dacă s-ar căsători, cei doi n-au mai stat pe gânduri nicio clipă. ''Îl iubesc pe Matt şi el mă iubeşte pe mine, dar ca prieteni'', a spus Sullivan după ceremonie, mulţumind comunităţii Lgbt irlandeze pentru bătălia sa ''în numele egalităţii''. În timpul ceremoniei, Michael a elogiat într-un discurs, gentileţea ''soţului său'', în timp ce Matt a cântat un cântec despre prietenie, ''Let the world go by''.