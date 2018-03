„Lista neagră” de la Bruxelles a început cu „țintele în mișcare” din corupția la nivel înalt

Comisia Europeană a început să ceară României date din instanțe despre dosarele de înaltă corupție în paralel cu introducerea unor „ținte în mișcare” în 2008-2009, potrivit Guvernului.





Executivul condus în 2007 de Călin Popescu Tăriceanu a adoptat pe 31 octombrie, prin Hotărârea nr. 1.346, un „Plan de acțiune” pentru îndeplinirea cerințelor Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) a progreselor României în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției.

România trebuia să atingă patru mari obiective, unul dintre acestea fiind „continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparțialitate a faptelor de mare corupție”.

Întreaga strategie a României, la acest capitol, s-a axat pe o listă de măsuri de „eficientizare a activității Direcției Naționale Anticorupție (DNA)” precum alocarea de fonduri necesare investigațiilor, formarea de personal specializat, accesul DNA la anumite baze de date ale unor instituții. Planul din 2007 mai prevedea „asigurarea celerității procesului penal în cazuri de mare corupție”.

Experiment

În timp ce experții europeni pregăteau publicarea unui raport MCV la începutul lui 2013, fostul ministru al Justiției, Mona Pivniceru, atrăgea atenția că România riscă să nu mai scape niciodată de monitorizarea Bruxelles-ului și a invocat sentimentul că în România are loc un experiment.

La o reuniune a magistraților din 9 noiembrie 2012, Pivniceru afirma: „E posibil ca acest Mecanism de Cooperare și Verificare să se eternizeze pentru că condiționalitățile de la care s-a pornit s-au extins. Cred că trebuie să ne punem serios problema dacă problemele din sistem sunt exclusive ale României (...) sau suntem sistemul judiciar pilot de experiment pentru idealul de justiție în Europa”, a spus ea.

Pe 8 martie 2013, după o discuție cu comisarul european pentru Justiție, Viviane Reding, Pivniceru vorbea, pentru prima dată, despre „ținte în mișcare”. „I-am spus doamnei comisar că, de la an la an, rapoartele adaugă noi elemente, iar statul român nu are posibilitatea să anticipeze existența acestora și prin urmare să le realizeze (...) pentru că ele sunt ținte în mișcare”, a spus ea.

Cerințe politice

În data de 20 martie 2013, Guvernul condus de această dată de Victor Ponta a adoptat un Memorandum privind situația MCV-ului, document însoțit de o analiză de 88 de pagini a Ministerului Justiției, cu privire la evoluția din ultimii șase ani a cerințelor Comisiei Europene în oglindă cu măsurile luate de România.

În analiza realizată, Ministerul Justiției a scos în evidență o problemă majoră: MCV-ul va fi eliminat doar după ce au fost atinse „satisfăcător” cerințele Comisiei Europene, dar sintagma „satisfăcător” nu este definită de Comisia Europeană, astfel încât România nu știe concret ce are de făcut. Mai mult, în analiza guvernamentală scrie că în raportul MCV au apărut cerințe „de ordin politic”.

Țintele la nivel înalt

Guvernul mai acuză că au apărut „ținte în mișcare” și în capitolul dedicat corupției la nivel înalt. „De remarcat faptul că textul obiectivului de referinţă avea în vedere doar activitatea de investigare a faptelor de corupţie la nivel înalt (Continuarea, în baza progreselor realizate deja, a unor cercetări profesioniste şi imparţiale cu privire la acuzaţiile de corupţie la nivel înalt – Decizia 928/2006). Prin raportul din anul 2008 se extinde aria de monitorizare şi asupra „eficienţei sistemului judiciar în ceea ce priveşte judecarea cauzelor de corupţie la nivel înalt”, ceea ce înseamnă extensia condiţionalităţii la întregul sistem judiciar penal”, se arată în documentul Ministerului Justiției.

Titus Corlățean: „Viviane Reding era preocupată de victoria PDL”

Fostul ministru al Justiției în perioada 7 mai – 5 august 2012, senatorul PSD Titus Corlățean, a comentat pentru EVZ că scrisoarea lui Catherine Day i se pare „o formulă de dirijare” a instanțelor românești.

Întrebat de EVZ dacă a primit și el o listă cu numele și prenumele anumitor inculpați în dosare de mare corupție, el a răspuns: „Eu nu-mi aduc aminte să fi primit solicitări punctuale”.

