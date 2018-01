Avertisment de la Bruxelles. Care poate fi PRIMUL EFECT al instabilității JUSTIȚIEI

Un nou mesaj politic venit de la Bruxelles și îndreptat către București poate crea un duel verbal de la distanță.





Corina Crețu, comisarul european pentru Politici Regionale, admite că la Bruxelles se ia în calcul condiţionarea alocărilor de fonduri de respectarea statului de drept.

Reacţia Corinei Creţu survine după declarațiile comisarului pentru Justiţie, care preciza că este logic să "existe o garanţie privind un sistem judiciar independent şi respectarea statului de drept".

“Ceea ce se discută la ora actuală, și nu este legat neaparat, de România, este introducerea unei condiționalități legate de acordarea de fonduri europene și statul de drept. Dar asta după 2020. La ora actuală, eu nu am nicio prevedere legală prin care să nu acord fonduri europene. De pildă, într-un ziar german, am fost criticată pentru că am aprobat un proiect pentru extinderea metroului din Varșovia, având în vedere derapajele care există în acea țară. Polonia, dacă ar merge la Curtea Europeană de Justiție, ar câștiga”, a declarat comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Creţu, la Europa FM.

Intervenţia oficialului vine la câteva zile după un avertisment transmis public oficialilor de la Bucureşti de Jean-Claude Juncker şi Frans Timmermans.

„Urmărim cu îngrijorare evoluțiile recente din România. Independența sistemului judiciar românesc și capacitatea sa de a combate în mod eficace corupția constituie pietre de temelie fundamentale ale unei Românii puternice în cadrul Uniunii Europene”, arătau preşedintele, respectiv vicepreşedintele Comisiei Europene, într-o scrisoare comună. Mesajul a stârnit numeroase atacuri din partea unor lideri politici precum Traian Băsescu, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu.

