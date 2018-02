DEZVĂLUIRI. Britanicii cunoșteau secretul Americii legat de DOSARELE X, spune un fost expert din Ministerul Apărării

Un răspuns oficial al Ministerului britanic al Apărării, transmis publicației The Sun, susține că instituția nu are cunoștință despre un program secret legat de OZN-uri și nu are nicio opinie despre „existența vieții extraterestre”.





Oficialii guvernamentali din Marea Britanie au negat că ar avea cunoștință despre programul Dosarele X din America, dar un fost expert pe problema OZN-urilor din acest minister crede că autoritățile nu vor să spună adevărul, conform The Sun. Nick Pope, care a condus Departamentul (defunct) pentru probleme extraterestre din Ministerul Apărării de la Londra, a cerut șefilor Apărării să ofere informații legate de Programul privind Identificarea Avansată Aerospațială a Amenințărilor (AATIP) din SUA, o cerere transmisă conform legii dreptului la informații. Răspunsul oficialilor, pe care Pope l-a trimis la Sun Online, arată că „ei nu dețin informații" despre un program top secret, a cărui existență a fost confirmată de Pentagon, la finalul anului trecut. „Vă informăm că Ministerul Apărării nu are nicio opinie despre existența sau non-existența vieții extraterestre și nu mai analizează rapoarte despre OZN din 2009, pentru că nu au adus niciun beneficiu Apărării", spune declarația respectivă. Oricum, Nick Pope crede că răspunsul autorităților nu este cu adevărat onest, pentru că aceste cazuri din Marea Britanie au fost „aproape toate" incluse în rapoartele AATIP și nu există „nicio îndoială" că șefii Apărării din Marea Britanie au transmis informații și au cooperat cu americanii, pe dosarele legate de OZN-uri. Nick a declarat că „ar fi scandalos" dacă Ministerul Apărării ar fi continuat legătura cu americanii, în cercetarea fenomenelor OZN, după 2009, după ce au spus că „nu au mai avut niciun interes oficial" pe acest subiect. Nu este foarte clar din răspunsul oficialilor dacă aceștia au întrebat și experții Departamentului Intelligence despre program pentru că, de fapt, acolo are loc legătura dintre cele două țări, nu în birourile acum defunctului Departament pentru proiecte OZN. „Asta pentru că, în timp ce AATIP a anchetat numeroase „necunoscute" care pot fi caracterizate drept OZN-uri, studiau și diverse avioane străine militare sau programe de drone, pentru a evalua amenințările aeriene cu care s-ar putea confrunta SUA". Cu alte cuvinte, AATIP a fost, și probabil mai este încă, un program de intelligence, și unul de colaborare internațională, prin urmare a cuprins și programul de schimb de informații. Nick, care a vorbit despre AATIP la un congres despre OZN-uri în Scottsdale, Arizona, săptămâna aceasta, a răspuns scrisorii primite de la Ministerul Apărării și a cerut mai multe clarificări. „Dacă se dovedește că ceea ce spun ei nu este adevărat, ar fi scandalos". Discuția vine după ce parlamentarul britanic Mark Lancaster, secretar de stat pentru forțele armate, a anunțat săptămâna aceasta că nu au existat planuri ca Ministerul Apărării din Marea Britanie să facă vreun anunț în contextul dezvăluirilor făcute de Pentagon. În decembrie, Pentagonul a confirmat existența unui program de tipul „Dosarele X", care observa și investiga orice avea legătură cu obiecte extraterestre - deși anterior a susținut că a stopat acele programe în 1969.



