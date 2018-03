Bărbat bolnav, BATJOCORIT și BĂTUT zilnic de golani, pe stradă. Ultimul incident aproape L-A DESFIGURAT! FOTO în articol

Sebastian Silaghi este un bărbat de 43 de ani, pensionat din cauza epilepsiei, boala care nu îi permite să fie un om normal și care i-a adus, de-a lungul timpului, numai necazuri.





Sebastian Silaghi este din Cluj. Bărbatul se străduiește, în fiecare zi, să ducă o viață normală, însă boala care îl macină de ceva ani îl aruncă mereu spre batjocura celor din jur. Așa se face că, recent, bărbatul a ajuns la spital după ce a căzut victima unui golan din cartier, cunoscut sub numele de „Peternel”. În vârstă de doar 22 de ani, tânărul nu ratează nicio ocazie să-și bată joc de pensionarul Silaghi și de condiția pe care acesta o are în societate, scrie Gazeta de Cluj.

Sursă foto: gazetadecluj.ro

„Ieri tocmai ieşisem să-mi fac necesarele cumpărături şi, ca de obicei, Peternel s-a legat de mine. I-am zis să-şi vadă de treabă şi să mă lase odată în pace, la care a început să mă înjure şi mai abitir şi a sărit să mă lovească. M-a pocnit în nas, după care s-a depărtat de parcă nu se întâmplase nimic… Apoi, când mi-am mai revenit am chemat salvarea şi poliţia – dar am refuzat să mă duc la Urgenţă. Asta fiindcă nu suport spitalele şi am amintiri traumatizante de acolo. Aşa că am preferat să mă duc acasă şi să încerc să mă liniştesc. Iar acum, iată-mă prezent aici, la I.M.L.”, a spus Sebastian Silaghi, pentru Gazeta de Cluj. Mai mult, bărbatul s-a ales cu un certificat în care i s-au recomandat opt zile de îngrijri medicale. A fost, totodată, sfătuit să se prezinte de urgenţă la Clinica de Chirurgie Maxilofacială existând posibilitatea ca piramida sa nazală să fie fracturată.

„La Secţia 2 Poliţie a fost depusă o plângere penală pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Un bărbat, de 43 de ani, din Cluj-Napoca, a sesizat faptul că în timp ce se afla pe strada Dâmboviţei a fost agresat de o persoană, în urma unor discuţii în contradictoriu avute cu aceasta. Politiştii fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs incidentul şi luarea măsurilor legale”, a declarat, referitor la acest caz, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj, potrivit sursei citate.

Pagina 1 din 1