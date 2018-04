BALERINA Francesca Velicu, PREMIATĂ la gala Olivier Awards

Francesca Velicu, o tânără balerină din România în vârstă de 19 ani, se numără printre artiştii care au fost premiaţi duminică seară la Londra la gala Olivier Awards, în cadrul căreia au fost decernate cele mai prestigioase trofee atribuite de industria teatrală din Marea Britanie.





Gala Olivier Awards 2018, prezentată de actriţa Catherine Tate, a fost organizată duminică seară la Royal Albert Hall din Londra. Înfiinţate în 1976, premiile Olivier sunt considerate cele mai prestigioase trofee atribuite de industria teatrală din Marea Britanie. Aceste recompense, echivalentul britanic al Tony Awards - decernate în Statele Unite pentru spectacolele puse în scenă pe Broadway -, sunt atribuite în fiecare an de Society of London Theater şi celebrează, de asemenea, reprezentaţiile de operă şi de balet. Francesca Velicu a fost premiată pentru rezultate excepţionale în arta dansului (categoria Outstanding achievement in dance) graţie evoluţiei sale din spectacolul de balet "Le Sacre du Printemps", creat de celebra coregrafă Pina Bausch şi pus în scenă de English National Ballet, scrie Agerpres. Francesca Velicu s-a născut în Bucureşti şi a studiat la Liceul de Coregrafie "Floria Capsali" din Capitală. A urmat apoi cursuri la Academia de Balet Bolshoi din Moscova, iar din anul 2016 locuieşte la Londra, unde dansează în spectacolele realizate de compania English National Ballet. La gala de duminică seară, marele învingător a fost musicalul american "Hamilton", care a câştigat şapte trofee din 13 nominalizări - un record în istoria acestor premii. Acest spectacol, pus în scenă la teatrul Victoria Palace de pe West End, s-a impus printre altele la categoria "cel mai bun musical", iar compozitorul şi textierul Lin-Manuel Miranda şi orchestratorul Alex Lacamoire s-au impus la categoria "realizări deosebite în muzică".

Giles Terera, care interpretează rolul Aaron Burr din "Hamilton", a fost desemnat cel mai bun actor într-un musical, iar unul dintre colegii lui de distribuţie, Michael Jibson, s-a impus la categoria "cel mai bun actor în rol secundar într-un musical" pentru interpretarea regelui George al III-lea.

Musicalul "Hamilton", ce prezintă viaţa şi activitatea lui Alexander Hamilton, unul dintre fondatorii naţiunii americane, s-a impus şi la categoriile "cel mai bun design de lumini", "cel mai bun design de sunet" şi "cel mai bun coregraf de teatru". Compania London's National Theater a câştigat cinci premii, inclusiv la categoriile "cea mai bună relansare", cu spectacolul "Angels In America", respectiv "cea mai bună relansare a unui musical", cu spectacolul "Follies".

Bryan Cranston a fost desemnat cel mai bun actor graţie evoluţiei sale din spectacolul "Network", iar Denise Gough s-a impus la categoria "cea mai bună actriţă în rol secundar" pentru prestaţia sa din "Angels in America". "The Ferryman" a câştigat trei premii Olivier, inclusiv la categoria "cea mai bună piesă nouă".

Regizorul de teatru şi film Sam Mendes s-a impus la categoria "cel mai bun regizor" pentru spectacolul "The Ferryman", iar Laura Donnelly a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal pentru rolul din acelaşi spectacol. Royal Opera House din Londra a triumfat la categoria "cel mai bun spectacol nou de operă" cu show-ul "Semiramide", în timp ce Joyce DiDonato şi Daniela Barcellona au primit premiul pentru realizări deosebite în operă pentru interpretările lor din acelaşi spectacol.

David Lan este câştigătorul din acest an al unui Premiu Special, ce i-a fost atribuit în semn de recunoaştere a contribuţiei sale deosebite la activitatea teatrului Young Vic, implicarea în programele desfăşurate de comunitatea locală şi angajamentul său faţă de activităţile internaţionale şi promovarea diversităţii.

