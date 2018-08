Avocatul Mircea Sinescu: „E mai simplu să lansăm lozinci obscene decât să gândim!!!”

Reputatul avocat Mircea Sinescu a postat pe pagina sa de Facebook un comentariu în care critică actele de violență care au fost provocate de unii protestatari prezenți la mitingul din Piața Victoriei.





Cu această ocazie, Mircea Sinescu și-a manifestat indignarea față de aceste violențe dar și folosirea de către unii politicieni a acestui eveniment în sens electoral

„In aceasta stare de segregare sociala, care se pare ca produce efecte profunde si la nivel cerebral, vad ca sunt afectati chiar si unii dintre cei la care ma asteptam sa ramana echilibrati si lucizi.

Si pentru ca am vazut diverse apeluri ale unor colegi avocati, care isi ofera pro bono serviciile avocatiale celor care au “suferit” in urma evenimentelor de azi-noapte, indemnand la formularea de plangeri penale impotriva Jandarmeriei, Ministrului de resort samd, m-am decis sa scriu azi si sa precizez ca, in masura in care se va aprecia necesar, societatea de avocati SINESCU & NAZAT este dispusa sa ofere suport juridic Jandarmeriei Romane.

Printre argumentele care stau la baza celor de mai sus:

1. Manifestarea unei pozitii cetatenesti intr-o democratie (asa cum se clameaza de catre “Presedintele tuturor romanilor” si de catre alte persoane, care, din pacate, sunt lideri politici si au ajuns si vectori de opinie) exclude orice forma de violenta.

2. Comportamentul infractional cu accente grotesti al unor indivizi care, sper, ca nu este reprezentativ pentru poporul roman, este reprimat, IN ORICE DEMOCRATIE, de catre autoritatile care au ca principala menire tocmai pastrarea ordinii publice.

3. Incendierea arbustilor decorativi de pe bulevardele centrale ale capitalei si a containerelor, distrugerea pavajului si a bordurilor, a semnelor de circulatie, a unor spatii comerciale si a Muzeului Antipa in scop de inarmare a “pasnicilor protestatari” si apoi de atacare a Jandarmeriei si Pompierilor reprezinta o conduita cetateneasca “de urmat”.

4. Mecanismul DEMOCRATIC de instalare/inlaturare a unei forte politice din arcul guvernamental este procesul electoral si nu huliganismul ridicat la nivel de act cetatenesc si patriotic exemplar.

Dar, sigur, e mai simplu sa lansam lozinci obscene decat sa gandim!!!”

