Avocații și notarii ar putea fi înlocuiți cu roboți. Nici judecătorii nu sunt în siguranță

Tot mai multe domenii sunt acaparate de tehnologie. Oamenii creează roboți care să-i înlocuiască în aproape tot ceea ce fac. Pentru specialiști, înlocuirea omului de o inteligență articifială este o provocare continuă. Despre acest aspect s-a vorbit și la Ziua Justiției. Pentru că, doi cercetători de la Oxford și-au propus ca până în 2023 să obțină o performanță care poate schimba totul: înlocuirea avocaților și notarilor cu roboți.





Președintele Uniunii Juriștilor din România, avocat dr. Ioan Chelaru, a vorbit, vineri, la evenimentul dedicat Zilei Justiției despre necesitatea remodelării profesiei, despre nevoia unei strategii de afirmare a identității profesionale, de întărire a sistemului judiciar și a rolului juriștilor în statul de drept. Ioan Chelaru, într-un discurs captivant, a amintit noua tehnologie și posibilitatea ca, în tot mai multe domenii, oamenii să fie înlocuiți de roboți, inclusiv în Justiție. „Este adevarat ca tabloidizarea tuturor demersurilor culturale, inclusiv a celor juridice, este un trend de neoprit in era tehnologiei. Dar nici nu putem sta cu bratele incrucisate pentru ca riscam sa disparem. Cel putin asa arata toate prognozele care vorbesc de impactul inteligentei artificiale. Avocatii sunt primii vizati sa fie inlocuiti de roboti, dar nici judecatorii nu sunt in siguranta avand in vedere tendintele de creare a platformelor online de solutionare a conflictelor. Am citit de curand ca doi cercetatori de la Oxford –Carl Frey si Michael Osborne – au demonstrat ca exista o probabilitate de 94% ca pana in 2033 serviciile avocatilor si notarilor sa fie preluate de algoritmi. Poate ca este exagerat, dar nici nu putem ignora ori nega impactul inteligentei artificiale asupra profesiilor juridice. Am amintit de acest ”atac al algoritmilor” intrucat consider ca, pentru a constientiza si impune rolul profesiilor juridice in statul de drept trebuie sa ne gandim cum va arata justitia peste 10-20 de ani”, a declarat Ioan Chelaru, citat de luju.ro.

Președintele UJR a adăugat că lupta între profesiile juridice au dus la o criză identitară și că este momentul unei reconcilieri la masa tratativelor interprofesionale pentru că nu este vremea de vanități și nici de cultivare a conflictelor, ceea ce nu înseamnă că cineva cedează, ci că toată lumea câștigă.

”Este la latitudinea noastra sa facem o alta lume, potrivita noua, daca acesta nu ne place. De la inaltimea varstei mele, eu mi-as dori o tara asa cum o vedea Petre Tutea, in care ordinea de drept este una din virtutile omului si in care legea nu iarta, dar judecatorul, da”, a conchis Ioan Chelaru.

