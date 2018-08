ATENȚIE, cad FIRME!

Numărul firmelor dizolvate a crescut în primele şase luni ale acestui an cu 46,36%, la 18.570 firme, faţă de 12.688 în perioada similară din 2017, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.





Cele mai multe dizolvări de firme au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 3.757 firme (plus 40,87% faţă de primele 6 luni din 2017) şi în judeţele Cluj- 958 (plus 54,27%) , Timiş - 969 (plus 49,77%) şi Constanţa - 958 (54,27%), transmite Agerpres. Numărul cel mai mic de dizolvări a fost înregistrat în judeţele Covasna 91 (51,67%), Harghita 107 (minus 24,65%) şi Vaslui (plus 23,96%). Raportat la anul anterior, cele mai mari creşteri ale numărului de firme dizolvate s-au înregistrat în judeţele Olt (plus 198,41%) Botoşani (plus 150%), Ialomiţa (plus 137,93%), Giurgiu (123,81%), Vrancea (105,45).

