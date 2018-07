Ce o fi în mintea tatălui? ŞI-A LĂSAT PITBULLUL SĂ-ŞI ATACE FIUL. Scene şocante, care vă pot afecta emoţional. VIDEO

Gestul unui bărbat a șocat o națiune. Un instructor de câini îi dă fiului său în vârstă de 6 ani „mâneca pentru mușcături”, înainte de a i-o înmâna și celuilalt copil, în vârstă de 2 ani.





Grennan antrenează câțiva dintre cei mai fermi câini de protecție ai Americii, dar spune că nu are nici o reținere în a le cere celor 2 copii ai săi să îl ajute. „Am nevoie de un moștenitor care să îmi ducă munca mai departe meu, așa că o să apelez la fiul meu cel mare, Jordan”, a declarat antrenorul. „În primul rând, am foarte mare grijă în ceea ce privește implicarea copiilor în antrenamente, iar în al doilea rând, ei au vrut să se implice și nu am putut refuza”, a mai punctat acesta, scrie The Sun .

Grennan mai spune: „Crescând cu câini, nu m-ar surprinde dacă Jordan ar considera că este un cățel. Sincer, pentru o vreme, a făcut anumite lucruri care erau mai degrabă similare cu acțiunile animalelor decât cu cele ale oamenilor, ceea ce nu este atât de ciudat când literalmente „fratele”, său este un câine gigantic”.

Jordan a început cu o operații de dresaj elementare. A învățat ce mănâncă animalul, pozițiile de bază ale acestuia și acțiunile generale.

Copilul în vârstă de 6 ani a avut ocazia de câteva ori de a se pregăti pentru această parte a dresajului (n.r. mușcătura) înainte de a o experimenta chiar el.

Tatăl a mai declarat: ,,Între a controla un câine și a îi simți puterea este o diferență uriașă”.

Puteți urmări videoclipul antrenamentului aici.

