OFICIAL | Denis Alibec a rămas în Liga 1, dar nu la FCSB. „Nu regret nimic din ce am ales să fac”

În vârstă de 27 de ani, atacantul Denis Alibec a ales să rămână în Liga 1 Betano, deși a avut oferte de la mai multe cluburi din Europa.





Gigi Becali a scăpat de Denis Alibec, după ce jucătorul intrase de mai multă vreme în disgrația sa. Astăzi, Alibec a semnat cu fosta sa echipă, Astra Giurgiu.

Mutarea a fost confirmată chiar atacant. „M-am întors la clubul unde am cunoscut atâtea satisfacţii şi sper ca aici să am cel puţin evoluţiile pe care le aveam atunci când am plecat de la Astra. A fost o perioadă grea, dar nu regret nimic din ce am ales să fac. Abia aştept să fiu din nou pe teren! Foştilor mei colegi le doresc multă baftă şi vreau să le mulţumesc suporterilor care au fost alături de mine, mai ales în momentele mai puţin frumoase. Forza Astra!”, a anunţat Alibec pe contul său de Facebook.

Mai mult, Denis Alibec se află în lotul giurgiuvenilor pentru meciul cu Poli Iaşi, joc ce va avea loc sâmbătă, de la ora 21:00.

