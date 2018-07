Alibec a sărbătorit întoarcerea la Astra cu dansuri și țigări

Revenit de doar trei zile printre giurgiuveni, atacantul a evoluat în duelul cu Poli Iași, după care a continuat „meciul” într-un club de noapte.





Astra Giurgiu a reușit, sâmbătă, în Copou, doar o remiză cu Politehnica Iași, scor 1-1. Partida a însemnat și revenirea lui Denis Alibec la gruparea dunăreană.

Atacantul în vârstă de 27 de ani și-a format de-a lungul carierei o imagine nefastă din cauza stilului său de viață extrasportiv.

Doar 20 de minute în Copou

La FCSB, Alibec nu a reușit să atingă cote maxime, fiind prins în „offside” de câteva ori, în afara terenului de joc, motiv pentru care a intrat în dizgrația lui Gigi Becali.

Clubul din Giurgiu l-a ajutat pe Denis să scape de FCSB, iar giurgiuvenii l-au recuperat pe jucător în schimbul sumei de 1,4 milioane de euro, adică cu 300.000 de mii mai puțin decât au încasat în urmă cu un și jumătate. Noul acord al lui Alibec cu Astra este valabil pe trei sezoane.

„M-au primit foarte bine colegii la Astra, aici am făcut cea mai mare performanță. Mă bucur că mi-au dat o șansă, iar eu voi da totul pentru a juca cât mai bine. FCSB e un capitol încheiat, nu mă interesează ce se va întâmpla de acum. Cât a fost Reghecampf acolo eu m-am exprimat bine pe teren. Cu el, nu puteți spune că nu am avut un parcurs bun. Din câte se pare nu mai am prieteni la FCSB. Nu am primit niciun mesaj după ce am plecat. Nu știu de ce, asta este. M-a interesat prea mult ce a zis lumea și am avut de suferit. Acum sunt mai atent la ceea ce am de făcut”, a declarat atacantul.

Sâmbătă, atacantul a îmbrăcat, oficial, din nou tricoul „alb-negrilor” și a bifat doar 20 de minute în jocul de la Iași, unde s-a remarcat doar la o singură fază din meci.

O nouă petrecere, o nouă țigară

După meci, Alibec și-a sărbătorit, se pare, revenirea la Astra. A mers într-un club de noapte select din Iași, dar fără acordul antrenorului (n.r. - Marius Măldărășanu), chiar dacă se afla în timpul său liber. Potrivit gsp.ro, Denis a dansat în ploaie până la ora 3 dimineața și „a sudat” țigările.

Nefiind la prima ispravă de acest gen, derapajele sale din afara gazonului nu au fost pe placul fostului său patron, Gigi Becali. Finanțatorul de la FCSB l-a acuzat deseori pe jucătorul de 27 de ani că fumează și că exagerează cu consumul de ciocolată, fapt ce l-a scos din forma fizică de odinioară.

Părăsește Astra în iarnă?

În ultima sa perioadă de contract cu FCSB, Denis Alibec nu a dus lipsă de oferte. Gigi Becali confirmase că anumite cluburi din Anglia, Germania și din țările arabe s-au arătat interesate de serviciile atacantului. Din iarnă, Alibec are șanse să se despartă din nou de Astra și ar putea să revină sub comanda lui Marius Șumudică, de această dată în Arabia Saudită, unde „Șumi” pregătește gruparea Al Shabab. Acum, conducatorii arabi pot să-l vadă la lucru pe Alibec, iar în iarnă vor face o ofertă în cunoștință de cauză. „Obiectivul meu e să joc fotbal. Asta nu decid eu, pot să joc și prost, nu numai bine! Depinde doar de mine! (n.r. - dacă pleacă peste șase luni în Arabia, la echipa lui Marius Șumudică)”, a declarat Alibec, după meciul de Iași.

Pagina 1 din 1