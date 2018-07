ALERTĂ! În caz de CANICULĂ îți poți pierde conștiința. I s-a întâmplat unui TÂNĂR care a făcut ASTA

Oricui i se poate întâmplă ceva similar cu ce a pățit Adam Schuab, din Texas, care a aflat în cel mai dur mod cât de rău îți poate face apa foarte rece pe vremea caniculară.





Tânărul din SUA și-a pierdut conștiința după ce a băut două sticle cu apă foarte rece fiind foarte însetat. Bărbatul făcuse o pauză de lucru și a decis să se răcorească puțîn. A băut o sticlă de apă rece că gheața, după care s-a retras în camionul său, unde a pornit aerul condiționat și a mai băut o sticlă de apă rece. „Am început să văd pete, îmi era greață și am început să simt furnicături în mâini și picioare. Simțeam că o să vomit așa că am deschis portiera de la mașînă, după care am leșinat”, a povestit tânărul. Din fericire pentru el, tatăl său a ajuns la autovehicul la scurt timp după ce Adam a căzut și a chemat o ambulanță, iar după puțîn timp acesta și-a revenit, conform b1.ro.

