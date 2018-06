UN CELEBRU ACTOR din România a fost DIAGNOSTICAT cu o BOALĂ CUMPLITĂ! Coșmarul a ieșit la suprafață. BREAKING NEWS

Un cunoscut actor din România a suferit ani de zile de o boală necruțătoare, despre care poate vorbi acum la trecut datorită faptului că a depistat-o la timp.





Puțină lume știa că Dorel Vișan a suferit de hapatita C, boala care a ucis-o și pe Ileana Ciuculete. Comparativ cu Ciuculete, Vișan a depistat boala la timp și a avut ocazia să se trateze. „Acum cativa ani am avut o infectie la o coarda vocala si am facut o operatie. La analizele necesare s-a descoperit si „bucuria" asta la ficat: hepatita cronica virala! N-am stiut pana atunci de ea, duceam boala pe picioare, cum se spune. A fost un semnal de alarma foarte dur, pe care a trebuit sa-l gestionez cat mai repede, caci boala aceasta este foarte vicleana. Primul impuls a fost ca e cutitul la os si ca trebuie facut ceva de urgenta, ca altfel ma gat de pe lumea asta. Asa ca am inceput rapid un tratament alopat, prescris de medic”, a declarat Dorel Vișan. „Dar n-a fost suficient si atunci am inceput tratamentul cu interferon, care este un medicament extraordinar, dar are niste reactii secundare teribile, care pot mai degraba sa strice decat sa repare in organism. Poti sa-l iei, sa te chinui degeaba si sa n-aiba nici un efect. Eu am avut noroc, la mine a avut efect, intr-o oarecare masura, dar tot nu a fost restabilit si vindecat total”, a mai declarat actorul, potrivit Antena 3. La sfârșitul anului trecut, Dorel Vișan a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență București - SUUB -, acuzând dureri puternice sub coaste. Medicii l-au internat imediat și i-au făcut analize. Diagnosticul a fost colică biliară, spun sursele EVZ.Actorul Dorel Vișan a împlini anul acesta 81 de ani. În urmă cu câțiva ani, el a fost diagnosticat cu hepatită cronică virală, pe care o contactase în urma unei intervenții cirurgicale.