Oren Iancovici, medicul cardiolog curant: „Aritmia lui Marian Drăgulescu nu a fost un diagnostic care pune viața în pericol”

Cel mai titrat gimnast român din toate timpurile a fost exclus din lotul „tricolor” pentru Europeanul de la Glasgow. Totul din cauza unei interveniții chirurgicale pe inimă - o ablație -, în urma căreia INMS nu-i permite să concureze pe propria semnătură, așa cum au făcut alți colegi de breaslă.





Marian Drăgulescu se confruntă cu clipe grele în cariera sa de gimnast. O carieră care l-a pus în fruntea gimnasștilor români din toate timpurile. Ajuns la vârsta de 37 de ani, „Marocanul” încă mai are vână pentru noi prezențe pe podiumurile Europenelor și Mondialelor, dar acest lucru ar putea să nu i se mai permită în viitorul apropiat.

Drăgulescu are în palmares 3 medalii olimpice (1 argint, 2 bronz), 10 medalii mondiale (8 aur, 2 argint), 18 medalii europene (10 aur, 6 argint, 2 bronz), dar chiar ș-așa a fost lăsat în afara lotului României pentru Europenele de la Glasgow (2-12 august), chiar dacă anul trecut a fost medaliat cu aur și argint la turneul final continental organizat la Cluj-Napoca.

INMS, singura „piedică”

Marian a fost trecut în umbră din cauza unei intervenții chirurgicale pe inimă, care a avut loc la începutul acestei veri. Mai exact, o ablație, adică o terapie aplicată pentru majoritatea tulburărilor de ritm cardiac, lucru des întâlnit la sportivii de performanță.

Deși s-a recuperat după această intervenție, din păcate pentru el, legile nu-i permit să mai practice gimnastica la nivelul obișnuit. Drăgulescu a protestat, ieri, în faţa MTS-ului, dar forul condus de Andreea Răducan a precizat că „nu poate încălca regulamentele naţionale şi internaţionale pentru a-l înscrie pe sportivul Maria Drăgulescu cu o afecţiune cardiacă, fără aviz medical de la INMS”.

Putea fi în pericol la Tokyo

Însă, potrivit legilor din România, niciun sportiv nu poate concura pe propria răspundere, dar alți gimnaști au făcut-o în trecut. „Evenimentul zilei” a reușit să smulgă o reacție medicului cardiolog Oren Iancovici, de la Centrul de Excelență ARES, cel care a semnat documentul prin care atestă că Marian poate practica gimnastica la nivel de performanță.

Acesta ne-a spus că deși viața sportivului nu a fost pusă în pericol, putea concura cu mari probleme la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

„Aritmia domnului Drăgulescu nu a fost un diagnostic care pune viața în pericol. Sportivii de performanță sunt relativ predispuși la astfel de afecțiuni, deoarece structura lor cardiacă este modificată puțin, inima este un pic mai mare, bate mai încet. Există șanse să apară mai ales tulburări electrice. Majoritatea deceselor în sport, ce vedem pe terenul de fotbal, sunt din cauza acestor aritmii. Viața domnului Drăgulescu nu era în pericol. Însă această aritmie duce, în mai mulți ani, dacă nu e tratată, la o scădere a performanței cardiace, inima începe să crească, nu mai pompează suficient sânge, ca să ajungă la cap, mâini și picioare. El nu ar fi ajuns în condiții optime la Olimpiadă. Iar obiectivul lui este Tokyo. De aceea, după ce am încercat cu tratament medicamentos și am observat că nu ajută, am hotărât împreună să facem acest tratament minim invaziv - ablația. Pentru această procedură nu există perioadă de recuperare. Tratamentul intervențional (ablația) rezolvă tulburările de ritm imediat. Pacientul intră în sala de intervenție cu aritmie și iese fără. Acesta a fost cazul domnului Drăgulescu. În cazul său am făcut chiar „un exces de zel” – l-am investigat suplimentar, de patru ori în două luni, ca să ne asigurăm că a dispărut aritmia”, a reacționat, doctorul cardiolog curant Oren Iancovici, pentru EVZ.

Pagina 1 din 2 12