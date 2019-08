Cei care au ajuns în prăpastia în care a căzut Zsolt Torok spun terifiați că n-a avut nicio șansă de supraviețuire. „Să ai munți acolo unde ai plecat’’, au scris pe Facebook prietenii îndurerați.

8 ore le-au trebuit echipajelor să îl scoată din prăpastie și să îl ducă până la Piscul Negru cu targa.

Cristian Toma, Salvamont Argeș: „Din cauză că în zonă a plouat foarte mult în zilele dinainte, stânca umedă, probabil și cum au spus ceilalți colegi, s-a desprins și vreo stâncă și a alunecat în prăpastie, vreo 20 de metri. Nu a avut nicio șansă, cred că moartea a survenit pe loc.

Nu avea niciun echipament de escaladă pe el. Avea cască pe cap, atât, în rest, ham de escaladă … nu avea nimic la el!”

„A alunecat, singura explicație! Altceva nu pot să-mi dau seama …. Era un om foarte pasionat și vorbea cu drag despre munte, am învățat multe de la el, pot să spun că a fost un mentor și un om în care am avut încredere că ia decizii bune. Cred că a fost locul care i-a plăcut cel mai mult din România, zona Călțun îi plăcea foarte mult”, a scris Aurel Sălășan, alpinist.

Zona în care a căzut alpinistul este în apropiere de Vârful Negoiu. Miercuri, Zsolt Torok plecase de la refugiul Călțun pentru a se întâlni cu niște prieteni pe vârf, dar cel mai probabil pe o porțiune friabilă a alunecat în prăpastie. Cei care l-au cunoscut spun că n-ar fi riscat să se avetureze pe trasee dificile fără să se asigure. Pe munte însă, pericolul poate apărea oricând.

Ioan Filip, alpinist: „L-am cunoscut pe Zsolt am fost într-o expediție în America de Sud și nu-mi explic ce s-a întâmplat, pentru că își pregătea expedițiile atâta de amănunțit își lua notițe, își făcea schițe cu vârful de la distanță. Nu am nicio explicație, ce s-a întâmplat în Făgăraș. A scăpat din Himalaya de avalanșă și putem spune că a murit banal aici”.

Horia Colibășanu, alpinist: „Probabil a avut ghinionul pe care îl putem avea oricare dintre noi: să nimerească un teren foarte friabil, probabil s-a desprins un bolovan. Asta este în multe trasee de cățărare, există pericole de genul ăsta. Era calculat, nu risca inutil. Noi toți riscăm când mergem pe munte și lucrul asta este destul de bine înțeles de alpiniști”.

Zsolt Torok a fost pur și simplu îndrăgostit de înălțimi: „Eu nu pot să scap de gândul ăsta, că aveam 5 anișori și mama mea povestea de Everest și unchiul meu care era considerat oaia neagră nu a reușit și acum sunt aici și mă uit la peretele asta, la Everest″.

„Am avut perioade grele foarte grele peste care a trecuit să trec, să mă ridic din nou și să mă pun pe picioare ca să pot să continui ceea ce am început… Cel mai înalt punct peste 8.000 de metri, am avut halucinații și am învățat ceea ce înseamnă răbdarea..″

„Să nu pluseze niciodată, să fie foarte atenți să nu se accidenteze și să nu alerge după performanțe riscându-și viața″ – îi sfătuia el pe cei care voiau să atingă piscuri.

A străbatut cele mai grele trasee tehnice din lume și a stabilit premiere mondiale în Patagonia și Himalaya. Pentru ascensiunea pe vârful Mount Pumori, pe care a realizat-o în 2018 alături de alți 2 alpiniști români, a primit titlul de Maestru al Sportului, iar numele lui a apărut în publicații internaționale de profil.

Zsolt Torok se recăsătorise în urmă cu o lună, iar pe 29 septembrie ar fi împlinit 46 de ani: „Eram și eu un copil că toți ceilați care se juca în nisipul Mureșului și visam la munții cei mari și am ajuns. Și asta dovedește că poți de oriunde să ajungi oriunde, potrivit Stirilor Pro TV.

Totul este legat de voință, de perseverență, de cât ești dispus să muncești pentru o anumită cauză.”

Te-ar putea interesa și: