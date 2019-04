Ziua Romilor, sărbătorită cu arii de operă și pastramă de oaie la Muzeul Țăranului Român

„Gelem, gelem, lungone dromensa/ Maladilem bakhtale Romensa/A Romale katar tumen aven,E tsarensa bahktale dromensa?/A Romale, A Chavale”, s-a auzit tot week-end-ul, în surdină, în curtea din spatele MȚR.





Imnul romilor se traduce, în română astfel: „Umblăm, umblăm pe drumurile lungi, Am întâlnit și rromi fericiți. A, rromilor, de unde veniți, cu corturile și cu copiii înfometați? Of rromilor, of flăcăilor!”. Aceasta cu ocazia sărbătoririi astăzi, 8 aprilie, a Zilei Internaționale a Romilor. Numele evenimentului organizat de Centrul Național de Cultură a Romilor-Romano Kher a fost ales cu tâlc: „Ne place să ne sărbătorim cu artă”. Au participat romi din toate neamurile lor: căldărari, gabori, zlătari, mătăsari, spoitori, rudari, florari, lăutari sau vătrași, care au expus pe tarabe tot felul de obiecte specifice culturii țigănești, de la bijuterii din argint, oale și tigăi din aramă, haine înflorate, viu colorate, cazane de țuică și multe altele. Pe lângă sporovăiala amuzantă, specifică etniei, nu au lipsit momentele culturale. A fost un vernisaj de pictură şi sculptură, unde au expus artiștii Eugen Raportoru şi Marian Petre, „Au susținut concerte Ştefania Calofir și superba Isabela Stănescu, puștoaica care a dat pe spate juriul de la «Românii au talent» și s-a susținut un spectacol de teatru, «Declar pe propria răspundere», în regia Alinei Şerban, care a plecat dintr-o casă de chirpici din Ferentari şi a ajuns la Royal Academy of Dramatic Art din Londra sau la Tisch School of The Arts, New York”, a declarat Vili Oaie, reprezentntul CNCRRK. În rest, mirosuri îmbietoare de fasole la ceaun cu afumătură și pastramă de oaie cum numai țiganii știu să o prepare. La sfârșit, unii dintre ei cântau: „Trec țiganii, trec/Se duc și petrec/Trec țiganii, nu se mai opresc/Dar ei se iubesc!”.

